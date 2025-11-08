ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 8. szombat Zsombor
A paksi atomerőmű.
Nyitókép: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Jöhet az amerikai üzemanyag Paksra, megkötötték a szerződést

Infostart / MTI

A megállapodást lehetővé tevő államközi szerződést pénteken írta alá Szijjártó Péter Washingtonban, és utána a két érintett cég is aláírt.

A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company, a megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal - közölte az MVM Csoport.

Hozzátették, hogy

a Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra.

A közlemény idézte Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta: a Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik. A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára.

Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke a közleményben megjegyezte, ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.

A Westinghouse többek között cseh, szlovák, bolgár és finn atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll.

