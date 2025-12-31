ARÉNA - PODCASTOK
Close-up of woman paying for Flowers with a 10 Euro Bill at an outdoor Market.
Nyitókép: Getty Images/ Hinterhaus Productions

Fontos, de kockázatos lépést tesz Bulgária

Infostart / MTI

Bulgária január 1-jén az euróövezet 21. tagállamává válik, az euró hivatalosan felváltja a bolgár levát. A csatlakozást az Európai Unió vezetői hagyták jóvá, miután az ország teljesítette a valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket, köztük az infláció 2,7 százalékra csökkentését.

A készpénzes átállás fokozatosan zajlik: januárban még mind a leva, mind az euró használható lesz a boltokban, a visszajárót viszont már csak euróban adják. Februártól kizárólag az euró marad forgalomban. A banki számlák, hitelek és betétek automatikusan euróra váltódnak át, a bolgár jegybank és a kereskedelmi bankok ingyen biztosítják az átváltást.

Bulgária 6,4 milliós lakossága számára a csatlakozás elsősorban a gazdasági stabilitást és a befektetői bizalom növelését hivatott szolgálni, azonban a bolgárok véleménye megoszlik a csatlakozással kapcsolatban:

egy idén márciusban végzett Eurobarometer-felmérés szerint 53 százalékuk ellenezte, 45 százaléka támogatta az euró bevezetését.

Hasonló arányokat mutatott egy tavaly ősszel végzett felmérés is, amelyben a csatlakozást ellenzők aránya körülbelül 50 százalék, a támogatóké pedig 42 százalék volt.

Az országban 2025 végére az infláció 3,7 százalékra emelkedett, a felmérések szerint sokan attól tartanak, hogy a kereskedők az árakat felfelé kerekítéssel emelhetik, illetve az átállás idején átmeneti árváltozások lesznek tapasztalhatók. A lakosság egy része az euró bevezetésétől ugyanakkor a készpénzes fizetések egyszerűsödését és a határon átnyúló tranzakciók könnyítését is várja, különösen azok, akik gyakran utaznak Görögországba. A fiatalabb és városi lakosok körében a támogatottság valamivel magasabb, míg az idősebb, vidéki lakosok inkább az inflációval és a megélhetéssel kapcsolatos aggályokat hangsúlyozzák.

Bolgár gazdasági szakértők szerint az euró bevezetése fontos lépés az ország európai integrációjában, ugyanakkor a politikai bizonytalanság – például a kormány lemondása – átmeneti kockázatokat jelenthet a befektetők számára. Petar Ganev, a szófiai Market Economics Intézet elemzője kiemelte, hogy az eurózóna-tagság hosszú távon hozzájárulhat a gazdasági stabilitás és a jogállamiság erősítéséhez és segítheti a befektetői bizalom növelését. Rámutatott továbbá, hogy az eurozóna-tagság lehetőséget kínál a korrupció és a jogállamiság javítása terén, ugyanakkor figyelmeztetett: az euró bevezetése önmagában nem vet véget Bulgária „politikai széttöredezettségének és gyakori kormányváltásainak”.

