Nyitókép: Pixabay

Összeáll a Fulbright és a Pannónia Ösztöndíjprogram

Infostart

Egyetemi és kutatási megállapodás is született Washingtonban.

Egyetemi és kutatási megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok kormánya - jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Facebook-oldalán.

A miniszter azt írta, pénteken Sarah B. Rogers közdiplomáciáért felelős államtitkárral aláírták azt a megállapodást, amely új utakat nyit a két ország tudományos és felsőoktatási kapcsolatában.

"Idén áprilisban és októberben tett kormányzati látogatásaim eredményei Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök találkozójának köszönhetően az egyetemi és kutatási együttműködések terén is beértek. Eddig sosem volt hivatalos kormányzati megállapodás az Egyesült Államok és Magyarország között ezeken a területeken, 2025. november 7-e fordulópont ebben is" - fogalmazott.

Hozzátette, a magyar és az amerikai fél elkötelezte magát abban, hogy az egyetemek és a kutatóhelyek közti együttműködéseket elvi, szabályozási és közös anyagi támogatással biztosítják. Ennek első lépésekén

a Fulbright és a Pannónia Program közös Neumann János kutatói kiválósági programot hoz létre,

amelyben az élő és élettelen természettudományok területén számos magyar kutatónak Amerikában és amerikai kutatóknak Magyarországon biztosít támogatott kutatásokat.

Közölte, emellett a Fulbright Ösztöndíjjal Amerikában lévő, kiváló magyar kutatók a Pannónia Programnak köszönhetően immár egy teljes évet tölthetnek az Amerikai Egyesült Államok vezető kutatóhelyein.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt bő egy év során 207 magyar fiatal vesz részt oktatási együttműködésben vezető amerikai egyetemeken, és a magyar egyetemek 10 HU-RIZON projektben olyan amerikai egyetemekkel együttműködésben vezetik a kutatásokat, mint a Yale, a Caltech, az MIT, a Stanford.

Kiemelte, még sosem volt ilyen erős a két ország kapcsolata tudományos és felsőoktatási téren. Amerikában tisztában vannak a magyar kutatók, a magyar felsőoktatás kiválóságával, és éppen ezért szeretnék tovább mélyíteni kapcsolatainkat ezen a téren - írta Hankó Balázs.

