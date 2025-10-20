ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.54
usd:
333.97
bux:
103678.12
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nemzetközi Vöröskereszt Izraelbõl elrabolt túszokat szállító autói az izraeli határhoz tartanak a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán Júniszból 2025. október 13-án. Az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet megállapodása szerint a Hamász ezen a napon visszaadja az általa 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok utolsó csoportját, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot.
Nyitókép: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi

Lövések a Hamász is Izrael közt - Donald Trump szerint a tűzszünet érvényben van

Infostart / MTI

A tűzszünet továbbra is érvényben van a főként palesztinok lakta Gázai övezetben - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint vasárnap.

"Igen, érvényben van" - mondta Trump újságíróknak az elnöki repülőgépen.

Az izraeli hadsereg előző napi közlése szerint a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei Rafahnál többször is megtámadták az izraeli erőket, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszüneti megállapodást, amelynek kidolgozásában az amerikai kormányzatnak főszerepe volt. Válaszul a hadsereg légicsapásokat mért a szélsőségesekre, de este bejelentette, hogy továbbra is betartja a megállapodást.

Ez volt az első nagyobb mértékű erőszak a fegyverszünet október 10-i hatálybalépése óta.

Donald Trump a Hamász műveleteiről úgy nyilatkozott, hogy a helyzet "elég zavaros volt". Hozzátette: "úgy véljük, hogy a vezetők valószínűleg nem vettek részt benne."

A Hamász vasárnap közleményt adott ki, amely szerint "nincs tudomása" semmilyen rafahi összecsapásról, és továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás betartása mellett a Gázai övezet teljes területén.

Kezdőlap    Külföld    Lövések a Hamász is Izrael közt - Donald Trump szerint a tűzszünet érvényben van

donald trump

izrael

gáza

hamász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai
Tudósítónktól

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai
Ukrajnának területet kell feladnia a békéért – erre sürgette a The Financial Times szerint Donald Trump az ukrán elnököt. Volodimir Zelenszkij pénteken látogatott el a Fehér Házba. Az információk szerint az utóbbi idők barátkozása ellenére feszült volt a beszélgetés.
 

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól

Ma akar hadi üzemmódra átállni az EU Szijjártó Péter szerint

Észak-koreaiak után kubaiak: sok távoli ország katonái harcolnak az oroszok oldalán

Az ukrán elnök is bejelentkezett Budapestre

Ukrajnából menekült magyar állampolgárok ellen lép fel Németország

VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Takács Péter bejelentette: új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat

Takács Péter bejelentette: új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat

Új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn a budapesti Hősök terén, ahol az év végéig érkező 101 gépkocsiból húszat mutattak be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket

Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket

A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait mindkét népszerű asztali operációs rendszeren.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Gaza ceasefire still in place after Israel and Hamas accuse each other of breaching deal

Trump says Gaza ceasefire still in place after Israel and Hamas accuse each other of breaching deal

Israel has said it will resume enforcement of the ceasefire after launching air strikes on Gaza in response to what it called Hamas's "blatant violation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 08:09
Fekete macskás törvényt hozott egy spanyol város
2025. október 20. 07:38
Túlcsúszott leszálláskor egy gép Hongkongban, halottak
×
×
×
×