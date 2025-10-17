ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
Kormány ellenes tüntető Grúziában.
Nyitókép: X / Terje Helland

Grúzia történelmét éli újra Ukrajna? Nagy a hasonlóság a kutató szerint

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

Grúzia és Ukrajna legújabbkori történelmét hasonlították össze a Magyar Külügyi Intézet kutatói, és sok hasonlóságot találtak. Kránitz Péter Pál vezető kutató az InfoRádióban kiemelte: Grúzia az évszázad elején a „rózsák forradalma” után fordult a Nyugat felé, elindult az uniós csatlakozás útján, majd jött az orosz–grúz háború, az egykori nyugatosodó mintaországból pedig mára negatív példa lett. Szerinte Ukrajna is hasonló sorsra juthat.

Jelentős fordulatokat hozott Grúzia történelme az elmúlt két évtizedben. Mint Kránitz Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutató az InfoRádióban elmondta, a legnagyobb törést nem olyan régen, 2022-ben lehetett megtapasztalni, amikor kitört az orosz–ukrán háború, és Grúzia nem volt hajlandó csatlakozni az oroszellenes szankciókhoz.

„Az akkori miniszterelnök kijelentette, hogy ez gazdasági öngyilkosság lenne a kicsiny ország és kicsiny gazdaság számára; Grúzia 3,7 millió lakosú ország alacsony GDP-vel, és közvetlen szomszédja Oroszországnak, amely atomhatalom. Nem kívánt tovább konfrontálódni a volt cári és szovjet birodalommal Grúzia. Ez volt az első pont, amikor 2022-ben végül az Európai Unió – bár Grúzia beadta a csatlakozási kérelmét – nem szavazta meg a tagjelölti státuszt az országnak, és azóta is folyamatos reformkövetelésekkel él, amiket egyébként többé-kevésbé teljesít is a grúz kormányzat” – mutatott rá Kránitz Péter Pál.

Példaként említette, hogy a sokat vitatott úgynevezett ügynöktörvényt is teljes mértékben megreformálta, és amerikai mintájú jogalkotást vezetett be, mégsem történt javulás a kapcsolatokban, sőt azóta folyamatosan romlik is a viszony. Konfliktuspont lett aztán a családvédelmi törvénytervezet is, amit a nyugati világban LMBTQ-ellenes törvényként emlegetnek, de Grúziában rendkívül népszerű intézkedés; meghozatalát követően fagyasztotta be az Európai Tanács konkrétan Grúzia csatlakozási folyamatát.

„2024-ben volt parlamenti választás, amit az Európai Parlament, az Európa Tanács, az EBESZ, a NATO megfigyelő missziója egyaránt demokratikusnak, jól szervezettnek, rendezettnek tartott, valahogy mégsem sikerült ezt tulajdonképpen elismertetni, sőt a legnagyobb európai parlamenti pártcsaládok, például a Néppárt, a Zöldek, a szocialisták nem is fogadják el az eredményt, és az azt követő elnökválasztás eredményét sem, a már decemberben leköszönt korábbi elnököt tekintik mai napig hivatalos államfőnek” – sorolta a vezető kutató.

Szerinte nyilvánvalóan nagyon súlyos nyomás alatt van Grúzia, amely az októberi helyhatósági választások után is csak elítélő nyilatkozatokat kapott Európából; a lett külügy már jelezte is, hogy nem fogadja el a választások eredményét.

A hasonlóság

Ukrajna és Grúzia között a legfőbb hasonlóság az lehet, hogy az orosz érdekek ellen Európa felé fordult, majd jött egy háborús helyzet. Erről Kránitz Péter Pál azt mondta: 2008-ban volt az a „híres bukaresti NATO-csúcstalálkozó”, ahol Grúzia és Ukrajna meghívást kapott a védelmi szervezetbe, aztán még abban az évben kitört az orosz–grúz háború, majd később az orosz–ukrán.

„Abban látják az ukránok és a grúzok is a hasonlóságot, hogy Oroszország ugyanazokkal a módszerekkel kívánja megakadályozni a közvetlen szomszédságába, érdekszférájába tartozó országoknak az európai és euroatlanti integrációját, hogy bizonyos területeket megszáll, befagyasztott területi konfliktusok révén megakadályozzák integrációjukat” – szögezte le.

Grúzia 2008 utáni történetéről elmondta, akkor volt egy kormányváltás – Miheil Szaakasvilit elüldözték a tüntetők –, majd pedig a választások során leváltották az Egyesült Nemzeti Mozgalom kormányát, és 2012 óta van kormányon a Grúz Álom párt, amely egyébként „töretlenül európéer, európai reformokat hajt végre, a Transparency International szerint még javított is a korrupcióellenes intézkedéseken, tényleg az egész világ egyik legnyitottabb gazdasága, és részben ezért is kritizálják most Európában és Nyugaton, mert annyira nyitott, hogy nyilván megnyitotta gazdaságát a kínai és kisebb részben orosz, iráni és a néhány lator állam előtt is, mivel ilyen a jogi környezet”.

Ami tanulság lehet szerinte Ukrajna számára, hogy a grúz államkormányzat bár folyamatosan mindent megtett az európai integráció felé vezető úton, mégiscsak fenn kívánja tartani a szuverenitását, stabilitását egy rendkívül destabilizált geopolitikai-biztonságpolitikai környezetben, viszont Ukrajnával ellentétben Grúzia soha nem kapott érdemi támogatást, hogy megvédje határait.

„Az Európai Unió missziója is csupán egy fegyvertelen misszió, és a területi konfliktusok lezárására nincs belátható időn belül lehetőség, ezért Grúzia pragmatikus külpolitikával próbál lavírozni ebben a környezetben, úgy látszik, hogy sikertelenül, mert ez nem elég az európai partnerek számára, ami rendkívül nagy kockázatokat jelent Grúziának” – vázolta.

A jövőben pedig hasonló helyzetbe kerülhet Ukrajna is Kránitz Péter Pál szerint.

