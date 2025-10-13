Magyar rendőrök által üldözött embercsempész okozott balesetet Burgenlandban

A tájékoztatás szerint a magyar rendőrség üldözte a pakisztáni származású sofőrt a határon át osztrák területre, ahol egy mezőgazdasági épületnek hajtott és beszorult járművébe, amelyben Törökországból és Afganisztánból származó migránsok voltak. A balesetben megsérült illegális bevándorlók között két lánygyermek is volt.

A rendőrök még Magyarország területén fel akarták tartóztatni a járművet, de az embercsempész elmenekült, majd elvesztette ellenőrzését a járműve felett és az épületnek hajtott.

A súlyosan sérült pakisztáni állampolgárt a tűzoltóságnak kellett a roncsból kiszabadítania majd helikopterrel kórházba szállították. A férfit őrizetbe vették.

Helmut Marban rendőrségi szóvivő szerint az idén mintegy 2500 migránst és 4 embercsempészt fogtak el Burgenlandban.