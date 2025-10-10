ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek
Kék sziréna a sötétben
Nyitókép: Pixabay

Egymilliárd euró névértékű hamis bankjegyet foglaltak le a rendőrök

Infostart / MTI

Csaknem egymilliárd euró névértékű hamis bankjegyet foglaltak le Romániában a hatóságok pénteken a konstancai kikötőben - tudatta a román rendőrség.

Az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol által koordinált, az EMPACT (Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettségek Ellen) égisze alatt lebonyolított DECOY III nemzetközi műveletben román részről a Pénzhamisítás Elleni Központi Hivatal (DCCO), a Konstanca és Ilfov megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya és a román vámhatóság vett részt.

A művelet célja a hamis bankjegyeket tartalmazó gyanús csomagok azonosítása, amelyek Kínából, Törökországból és más országokból érkeznek az Európai Unió területére.

A konstancai kikötőben talált hamis bankjegyek csak színvilágukban és a feliratokhoz használt betűtípusok szintjén hasonlítanak az 500, 200 és 100 eurós címletű valódi bankjegyekhez. A rendőrségi fotókon látható, hogy a rajtuk szereplő felirat szerint filmezési célra készültek.

A rendőrök 1,200 millió darab "500 eurós" és 600 ezer darab "200 eurós" sorozatszám nélküli bankjegyet, illetve 1,8 millió sorozatszámmal is ellátott "100 eurós" bankjegyet foglaltak le.

Az ügyben az Ilfov megyei Cornetu ügyészsége indított bűnvádi eljárást.

