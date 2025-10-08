ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.79
usd:
337.59
bux:
101811.05
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár beszédet mond a családi vállalkozások napján Berlinben 2025. június 6-án. Az Újrakezdés! mottójú rendezvényen a vállalkozók a bürokrácia, az energia- és munkaerőköltségek, valamint a biztonságpolitikai kihívások terén szükséges strukturális reformokról tárgyalnak majd.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Azonnal lép a német kancellár az érkező gyanús drónok miatt

Infostart / MTI

Németország az év végéig megerősíti drónvédelmét, miután az elmúlt hetekben több légtérsértő drónt észleltek.

A kormány szerdán jóváhagyta a szövetségi rendőrségről szóló törvény módosítását, amelyben eddig nem volt szó a drónok elleni védekezésről.

"A drónincidensek veszélyeztetik a biztonságunkat. Megerősítjük ezért a szövetségi rendőrség hatáskörét, hogy a jövőben a drónok gyorsabban felderíthetők és visszaszoríthatók legyenek" - írta Friedrich Merz kancellár az X-en a döntés után.

A törvénymódosítás a szövetségi rendőrség feladatává teszi a drónok elleni védekezést repülőterek, vasúti infrastruktúra és hajók környezetében. Lehetővé teszi a rendőrség számára saját drónok alkalmazását, például tüntetések megfigyelésére.

A német rendőrségi szakszervezet üdvözölte a döntést, leszögezve "új lehetőségeket kínál a közvédelemre és a bűnözés elleni küzdelem javítására".

Alexander Dobrindt belügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a szövetségi rendőrségnél az év végére saját drónvédelmi egységet állítanak fel. Emellett egy közös drónvédelmi központ a szövetségi és tartományi hatóságok számára szintén idén kezdi meg működését, célja az együttműködés elmélyítése és a kompetenciák összevonása.

A bajor tartományi kormány kedden hagyott jóvá egy törvényjavaslatot, amely felhatalmazza a tartomány rendőrségét drónok lelövésére, ha szükségesnek ítélik.

A múlt héten a müncheni repülőtéren a légi közlekedést több egymást követő napon kellett felfüggeszteni különböző drónészlelések miatt. Németországban a drónelleni védekezés kérdése bonyolult az ország szövetségi biztonsági rendszerének felépítése miatt: a hatáskörök számos állami és országos szinten működő ügynökség között oszlanak meg, és jogi aggályok merülnek fel a hadsereg, a Bundeswehr bevonásával kapcsolatban a belföldi védelmi műveletekbe.

Kezdőlap    Külföld    Azonnal lép a német kancellár az érkező gyanús drónok miatt

német

drón

friedrich merz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

2002-ig visszatekintve idén szeptemberben a második legmagasabb hiányát termelte meg a költségvetés – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gyorstájékoztatójából. A központi alrendszer 303 milliárd forintos mínusszal zárt a ebben a hónapban, ezzel a teljes éves deficit elérte a 3330 milliárd forintot – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Csiki Gergely.
Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

Kövér László, az Országgyűlés elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt a magyar szuverenitás jelentőségéről, a belpolitikai ellenfelekről, valamint a globális háttérhatalmak befolyásáról a közép-európai régióban.
 

Alapjogokért Központ: a szeptembert is a Fidesz nyerte, a Tisza nem tudja visszavenni a napirend irányítását

Korán jön a Kormányinfó

Szijjártó Péter két új, vállalkozásokat támogató intézkedést jelentett be

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lezajlott az év energetikai csúcskonferenciája – mutatjuk a legizgalmasabb pillanatokat

Lezajlott az év energetikai csúcskonferenciája – mutatjuk a legizgalmasabb pillanatokat

Már javában zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2025, ahol olyan nagyágyúk járják körül a magyar energiaipar jelenlegi helyzetét és legégetőbb kihívásait, mint Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mátrai Károly MVM-vezér és Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Cikkünk percről percre frissül a konferencia legújabb megszólalásaival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB

Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB

Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták - meglepő adatok Európából és itthonról is!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

The Skeik building, in a quiet road in western Gaza City, has seen many families pass through it since the war began.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 18:58
Európa támadás alatt áll
2025. október 8. 17:58
Oroszországban leereszkedik a digitális vasfüggöny
×
×
×
×