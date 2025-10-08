Azonnal lép a német kancellár az érkező gyanús drónok miatt

A kormány szerdán jóváhagyta a szövetségi rendőrségről szóló törvény módosítását, amelyben eddig nem volt szó a drónok elleni védekezésről.

"A drónincidensek veszélyeztetik a biztonságunkat. Megerősítjük ezért a szövetségi rendőrség hatáskörét, hogy a jövőben a drónok gyorsabban felderíthetők és visszaszoríthatók legyenek" - írta Friedrich Merz kancellár az X-en a döntés után.

A törvénymódosítás a szövetségi rendőrség feladatává teszi a drónok elleni védekezést repülőterek, vasúti infrastruktúra és hajók környezetében. Lehetővé teszi a rendőrség számára saját drónok alkalmazását, például tüntetések megfigyelésére.

A német rendőrségi szakszervezet üdvözölte a döntést, leszögezve "új lehetőségeket kínál a közvédelemre és a bűnözés elleni küzdelem javítására".

Alexander Dobrindt belügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a szövetségi rendőrségnél az év végére saját drónvédelmi egységet állítanak fel. Emellett egy közös drónvédelmi központ a szövetségi és tartományi hatóságok számára szintén idén kezdi meg működését, célja az együttműködés elmélyítése és a kompetenciák összevonása.

A bajor tartományi kormány kedden hagyott jóvá egy törvényjavaslatot, amely felhatalmazza a tartomány rendőrségét drónok lelövésére, ha szükségesnek ítélik.

A múlt héten a müncheni repülőtéren a légi közlekedést több egymást követő napon kellett felfüggeszteni különböző drónészlelések miatt. Németországban a drónelleni védekezés kérdése bonyolult az ország szövetségi biztonsági rendszerének felépítése miatt: a hatáskörök számos állami és országos szinten működő ügynökség között oszlanak meg, és jogi aggályok merülnek fel a hadsereg, a Bundeswehr bevonásával kapcsolatban a belföldi védelmi műveletekbe.