ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.03
usd:
335.69
bux:
101532.64
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke sajtótájékoztatót tart az Európai Parlament plenáris ülése előtt Strasbourgban 2024. november 27-én.MTI/Bodnár Boglárka
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Újra támadnak a Patrióták, Ursula von der Leyen a célpont

Infostart / MTI

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen - jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban.

"Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen" - fogalmazott Jordan Bardella, majd arról tájékoztatott, hogy ehhez már összegyűjtötték a szükséges aláírásokat.

"Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat" - fogalmazott a francia politikus, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság "hitelt vesztett, elszigetelt" elnöke ellen szól.

Gál Kinga közölte: az, hogy

a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak Ursula von der Leyen ellen,

válasz arra, hogy az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik.

Mindezekről az Európai Parlamentben nem lehet vitát folytatni, annak ellenére, hogy a kellő számú aláírást a frakció ehhez gyűjtötte - mondta. Ez jól mutatja azt az álszentséget, ami átjárja az Európai Uniót - hívta fel a figyelmet.

A jelenlegi helyzetben az uniónak olyan új vezetésre van szüksége, amely az európai népek valódi érdekeit képviseli. Itt az ideje annak, hogy ez az Európai Bizottság szedje a sátorfáját - tette hozzá Gál Kinga.

Kezdőlap    Külföld    Újra támadnak a Patrióták, Ursula von der Leyen a célpont

ursula von der leyen

gál kinga

patrióták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció - vészjóslót mondott a német külügyminiszter

"Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció" - vészjóslót mondott a német külügyminiszter
Elítélte a német kormány szerdán, hogy katonai drónokkal megsértették a lengyel légteret.
 

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

Így lőtték le a lengyelek az orosz drónokat: több ország harci gépei segítettek – részletek

Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

Újra támadnak a Patrióták, Ursula von der Leyen a célpont

Újra támadnak a Patrióták, Ursula von der Leyen a célpont

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen - jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban.

Nem semmi: ennyit keres egy légiutas-kísérő a Ryanairnél

Az alapfizetésen felül különböző bónuszok is járnak például a precíz munkáért, a jó értékesítési számokért vagy a teljes utaslétszámmal teljesített járatokért, sőt a fedélzeti értékesítés jutalékából is részesülnek a stewardessek.
VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a negyedik bank, ahol már 15 millió a személyi kölcsön felső határa

Itt a negyedik bank, ahol már 15 millió a személyi kölcsön felső határa

A CIB, az Erste és az OTP után a K&H is 15 millió forintra emelte a személyi kölcsön felső határát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyen, súlyos gazdasági következmények jöhetnek

Kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyen, súlyos gazdasági következmények jöhetnek

Az Európai Bizottság elnöke strasbourgi beszédében jelentette be, hogy szankciókat javasolnak szélsőséges izraeli miniszterek ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'What's with Russia violating Polish airspace?' - Trump reacts to Moscow drone incursion on Nato ally

'What's with Russia violating Polish airspace?' - Trump reacts to Moscow drone incursion on Nato ally

Meanwhile, Polish Prime Minister Donald Tusk warns his country is at its closest to open conflict since World War Two.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 19:04
Donald Trump halált kér
2025. szeptember 10. 18:51
"Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció" - vészjóslót mondott a német külügyminiszter
×
×
×
×