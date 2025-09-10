Újra támadnak a Patrióták, Ursula von der Leyen a célpont

"Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen" - fogalmazott Jordan Bardella, majd arról tájékoztatott, hogy ehhez már összegyűjtötték a szükséges aláírásokat.

"Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat" - fogalmazott a francia politikus, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság "hitelt vesztett, elszigetelt" elnöke ellen szól.

Gál Kinga közölte: az, hogy

a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak Ursula von der Leyen ellen,

válasz arra, hogy az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik.

Mindezekről az Európai Parlamentben nem lehet vitát folytatni, annak ellenére, hogy a kellő számú aláírást a frakció ehhez gyűjtötte - mondta. Ez jól mutatja azt az álszentséget, ami átjárja az Európai Uniót - hívta fel a figyelmet.

A jelenlegi helyzetben az uniónak olyan új vezetésre van szüksége, amely az európai népek valódi érdekeit képviseli. Itt az ideje annak, hogy ez az Európai Bizottság szedje a sátorfáját - tette hozzá Gál Kinga.