Orbán Viktor: csütörtökön újraindul a „brüsszeli mosoda”

A keddi mentelmi szavazás után csütörtökön újra beindul a „brüsszeli mosoda”, akit csütörtökön tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta, hogy nem ez az első bizalmatlansági indítvány az elnök asszonnyal szemben, és ez nem is csoda, a bűnlajstrom hosszú: a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba, hogy több mint három éve önti a pénzt az orosz-ukrán háborúba.

„Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána mindent lehet. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni.

Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi békemeneten!” – fogalmazott a miniszterelnök.