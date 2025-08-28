ARÉNA
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. január 22-én. Az uniós törvényhozás január 20. és 23. között ülésezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Meglepő váltás lenne: nagy találgatás kezdődött Ursula von der Leyen jövőjét illetően

Infostart

A német kormánypárti CDU szerint az Európai Bizottság jelenlegi elnöke lenne a legjobb jelölt Németország következő államfőjének.

Bár az Európai Bizottság elnökeként a második ciklusát töltő Ursula von der Leyennek még négy év hátravan hivatali idejéből, kormánykörökben azt rebesgetik, jó eséllyel pályázna Németország államfői tisztségére – írja német lapértesülések alapján a Portfolio.

A jelenlegi német szövetségi elnök, Frank-Walter Steinmeier mandátuma 2027-ben jár le, Ursula von der Leyent pedig tavaly választották újra az Európai Bizottság elnökének, megbízatása 2029-ig szól.

Nemrég a Der Spiegel és a Bild is arról számolt be, hogy berlini kormánykörökben azt gondolják, Ursula von der Leyennek jó esélye lehet arra, hogy Frank-Walter Steinmeier utódja legyen, az Európai Bizottság azonban elutasította a felvetést. „Ursula von der Leyen teljes mértékben az Európai Bizottság elnökeként végzett feladataira összpontosít. Nem áll rendelkezésre más funkciók vagy pozíciók betöltésére” – nyilatkozta az Euronewsnak Paula Pinho, az EB vezető szóvivője.

Német sajtóértesülések szerint a kormánypárti Kereszténydemokrata Unió (CDU) azért is tartja jó választásnak Ursula von der Leyent, mert ő lehetne Németország első női államfője, így duplázhatna, mivel az Európai Bizottságnak is ő vált az első női vezetőjévé 2019-ben.

Az Ursula von der Leyen jövőbeli politikai karrierjét érintő pletykák az után erősödtek fel, hogy az uniós vakcinabeszerzésekkel kapcsolatos szabálytalanságok miatt Gheorghe Piperea román EP-képviselő kezdeményezésére bizalmatlansági eljárást indítottak ellene az Európai Parlamentben, ami gyengítette politikai pozícióját. A bizalmatlansági indítványt végül elutasították, így Ursula von der Leyennek alapvetően nem kell aggódnia a jövője miatt, de Németországban továbbra is téma, hogy visszatérhet-e valamikor a közeljövőben a belpolitikába.

A devizapiacok ma is a dollár körüli várakozásokra figyelnek, miután a Federal Reserve környékéről érkező nyilatkozatok tovább erősítették a szeptemberi kamatvágás esélyét. A kereskedők már közel 90 százalékos valószínűséget áraznak a negyedpontos csökkentésre, miközben a pénteken érkező PCE-inflációs mutató és a szeptemberi munkaerőpiaci jelentés adhat további iránymutatást. A vártnál erősebb második negyedéves amerikai növekedési, valamint a várakozásoknak megfelelő munkaerőpiaci adatok árazásába kezdhetnek mind a devizapiaci, mind a tőzsdei kereskedők, ami a délutáni és az esti órákban mozgathatja a forintot is.

