Meglepő váltás lenne: nagy találgatás kezdődött Ursula von der Leyen jövőjét illetően

Bár az Európai Bizottság elnökeként a második ciklusát töltő Ursula von der Leyennek még négy év hátravan hivatali idejéből, kormánykörökben azt rebesgetik, jó eséllyel pályázna Németország államfői tisztségére – írja német lapértesülések alapján a Portfolio.

A jelenlegi német szövetségi elnök, Frank-Walter Steinmeier mandátuma 2027-ben jár le, Ursula von der Leyent pedig tavaly választották újra az Európai Bizottság elnökének, megbízatása 2029-ig szól.

Nemrég a Der Spiegel és a Bild is arról számolt be, hogy berlini kormánykörökben azt gondolják, Ursula von der Leyennek jó esélye lehet arra, hogy Frank-Walter Steinmeier utódja legyen, az Európai Bizottság azonban elutasította a felvetést. „Ursula von der Leyen teljes mértékben az Európai Bizottság elnökeként végzett feladataira összpontosít. Nem áll rendelkezésre más funkciók vagy pozíciók betöltésére” – nyilatkozta az Euronewsnak Paula Pinho, az EB vezető szóvivője.

Német sajtóértesülések szerint a kormánypárti Kereszténydemokrata Unió (CDU) azért is tartja jó választásnak Ursula von der Leyent, mert ő lehetne Németország első női államfője, így duplázhatna, mivel az Európai Bizottságnak is ő vált az első női vezetőjévé 2019-ben.

Az Ursula von der Leyen jövőbeli politikai karrierjét érintő pletykák az után erősödtek fel, hogy az uniós vakcinabeszerzésekkel kapcsolatos szabálytalanságok miatt Gheorghe Piperea román EP-képviselő kezdeményezésére bizalmatlansági eljárást indítottak ellene az Európai Parlamentben, ami gyengítette politikai pozícióját. A bizalmatlansági indítványt végül elutasították, így Ursula von der Leyennek alapvetően nem kell aggódnia a jövője miatt, de Németországban továbbra is téma, hogy visszatérhet-e valamikor a közeljövőben a belpolitikába.