ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.38
usd:
336.31
bux:
101376.52
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kim Dzsongün elsõszámú észak-koreai vezetõ, a Koreai Munkapárt fõtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság elsõ elnöke és Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz vendég tiszteletére adott díszvacsorán 2024. június 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vlagyimir Szmirnov

Kitalálja, melyik állami vezető köszöntötte elsőként a születésnapos Vlagyimir Putyint?

Infostart

Vlagyimir Putyin orosz elnök a mai napon ünnepli 73. születésnapját, a Kreml közleménye szerint több állam vezetője is jelezte, hogy telefonon szeretnék felköszönteni.

A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) jelentése szerint Kim Dzsongun – születésnapi köszöntőjében – már biztosította Vlagyimir Putyint, hogy a két ország közötti szövetségi kapcsolatok a jövőben is változatlanul folytatódnak, köszönhetően a vezetők közötti „baráti és elvtársi kötelékeknek”.

Az észak-koreai vezető kiemelte, hogy ez a kapcsolat jelentősen hozzájárul majd a kétoldalú viszonyok átfogó fejlődéséhez és egy „igazságos, többpólusú világrend kialakításához” – idézi a Taszsz beszámolóját a Portfolio.

Kim egyúttal megerősítette, hogy „Észak-Korea teljes mértékben támogatja az orosz nép igazságos küzdelmét a nemzeti szuverenitás, területi integritás és biztonsági érdekek védelméért, és hű marad a két ország közötti államközi szerződés végrehajtásához”, amit „testvéri kötelességnek” nevezett.

Kezdőlap    Külföld    Kitalálja, melyik állami vezető köszöntötte elsőként a születésnapos Vlagyimir Putyint?

észak-korea

vlagyimir putyin

kim dzsongun

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik

Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik
Két éve, 2023. október 7-én támadta meg a palesztin Hamász Izraelt. Az összehangolt csapás során 1200 izraeli halt meg, 250-et pedig túszként Gázába hurcoltak. A támadás után Izrael háborút indított a Hamász ellen, ami azóta is tart. A konfliktus mérföldköveiről és az esetleges békéről Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára beszélt az InfoRádióban.
 

Tüntetések: Anglia is óriási feszültségben várja az Izrael elleni támadás második évfordulóját

Rendkívüli készültség Berlinben: kedden lángba borulhat a német főváros

Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt

Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen feltételekkel igényelhetik október 6-tól a kis- és középvállalkozások a 3 százalékos kamatozású hitelt, illetve milyen célokra használhatják fel.
 

Elemző: az iparnak pozitív külső keresleti impulzusra lenne szüksége a jobb mutatókhoz

Nagy Márton: átfogó adócsökkentés jöhet – itt vannak a részletek

Hernádi Zsolt figyelmeztet: Európa így egy skanzen lesz

Otthon Start - Fontos szabályokat mégis fellazít a kormány

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óvatossá váltak a befektetők, bizonytalanság a tőzsdéken

Óvatossá váltak a befektetők, bizonytalanság a tőzsdéken

Újabb AI-sztori adott lendületet tegnap az amerikai tőzsdéknek, miután az OpenAI és az AMD bejelentette, hogy partnerségre lép, melynek értelmében a ChatGPT fejlesztője akár 10 százalékos részesedést is szerezhet a chipgyártóban - az AMD végül 24 százalékos pluszban zárt tegnap. Ezek után az ünnepek miatt foghíjasan nyitvatartó ázsiai piacokon is jó volt a hangulat, a japán tőzsde zsinórban második napja ment új csúcsra, pozitívan reagálva arra, hogy a japán kormányzópárt a konzervatív Sanae Takaichit választotta új vezetőjévé, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. Végül, ami Európát illeti, nincs egyértelmű irány a piacokon, részben a francia politikai bizonytalanság nyomja rá a bélyegét a hangulatra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyarnak csak álom a tisztes nyugdíj: így még elkerülheted a totális katasztrófát

Egyre több magyarnak csak álom a tisztes nyugdíj: így még elkerülheted a totális katasztrófát

A hazai lakosság havonta átlagosan 42 000 forintot tud megtakarítani, miközben több mint harmaduknak egyáltalán nincs félretehető jövedelme.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel marks 7 October attacks anniversary as Starmer tells students to avoid 'un-British' protests

Israel marks 7 October attacks anniversary as Starmer tells students to avoid 'un-British' protests

Meanwhile indirect talks between Israel and Hamas aimed at securing a deal to end the war in Gaza are continuing in Egypt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 15:09
Megkéseltek egy német politikust, életveszélyes állapotban van
2025. október 7. 14:38
Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik
×
×
×
×