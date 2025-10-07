Kitalálja, melyik állami vezető köszöntötte elsőként a születésnapos Vlagyimir Putyint?

A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) jelentése szerint Kim Dzsongun – születésnapi köszöntőjében – már biztosította Vlagyimir Putyint, hogy a két ország közötti szövetségi kapcsolatok a jövőben is változatlanul folytatódnak, köszönhetően a vezetők közötti „baráti és elvtársi kötelékeknek”.

Az észak-koreai vezető kiemelte, hogy ez a kapcsolat jelentősen hozzájárul majd a kétoldalú viszonyok átfogó fejlődéséhez és egy „igazságos, többpólusú világrend kialakításához” – idézi a Taszsz beszámolóját a Portfolio.

Kim egyúttal megerősítette, hogy „Észak-Korea teljes mértékben támogatja az orosz nép igazságos küzdelmét a nemzeti szuverenitás, területi integritás és biztonsági érdekek védelméért, és hű marad a két ország közötti államközi szerződés végrehajtásához”, amit „testvéri kötelességnek” nevezett.