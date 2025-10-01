ARÉNA
2025. október 1. szerda Malvin
01 October 2025, Bavaria, Munich: Police vehicles are deployed on a street. A fire in a detached house in Munich has triggered a major police and fire department operation. There were major traffic obstructions as a result, but there was no danger to the public, a police spokesperson said in the morning Photo: Felix HĂśrhager/dpa - ATTENTION: License plate and person(s) have been pixelated for legal reasons (Photo by Felix HĂśrhager/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Felix Hörhager/picture alliance via Getty Images

Riasztották a hatóságokat Münchenben – súlyos sérült, bezárt iskola

Infostart / MTI

Egy nagyobb tűzhöz és hangos durranásokhoz vonult ki a müncheni rendőrség és tűzoltóság szerdán kora reggel a Lerchenau városrészbe – közölte a rendőrség szóvivője hozzátéve, hogy az incidensnek egy súlyos sérültje is van.

A jelentés szerint a tűzoltókat a hajnali órákban riasztották egy lángoló családi házhoz a München északi részén fekvő Lerchenau kerületben. A szóvivő közlése szerint a bevetés során hangos durranások hallatszottak.

A tűzoltók még dolgoznak a ház oltásán. A helyszíni fotókon kiégett járművek is láthatók. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, egy közeli középiskola pedig zárva maradt.

A rendőrségi szóvivő nem erősítette meg a helyi média, köztük a Bild című napilap értesüléseit, miszerint robbanás történt, lövések dördültek, és halálos áldozata is volt az incidensnek. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.

