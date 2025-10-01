Riasztották a hatóságokat Münchenben – súlyos sérült, bezárt iskola

A jelentés szerint a tűzoltókat a hajnali órákban riasztották egy lángoló családi házhoz a München északi részén fekvő Lerchenau kerületben. A szóvivő közlése szerint a bevetés során hangos durranások hallatszottak.

A tűzoltók még dolgoznak a ház oltásán. A helyszíni fotókon kiégett járművek is láthatók. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, egy közeli középiskola pedig zárva maradt.

A rendőrségi szóvivő nem erősítette meg a helyi média, köztük a Bild című napilap értesüléseit, miszerint robbanás történt, lövések dördültek, és halálos áldozata is volt az incidensnek. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.