USA, Washington DC, The White House, evening.
Nyitókép: Walter Bibikow/Getty Images

Fehér Ház: ez a levél sok hazugságot tartalmaz

Infostart / MTI

A washingtoni Fehér Ház hétfőn elutasította Nicolás Maduro venezuelai államfő párbeszédre tett ajánlatát Donald Trump amerikai elnöknek, miközben az Egyesült Államok a venezuelai partoknál kábítószer-ellenes műveleteket folytat, amelyeket Caracas "fenyegetésnek" tart.

A venezuelai ellenzék vezetői ugyanakkor támogatták az amerikai bevetést, amelyet "szükségesnek tartanak a venezuelai népszuverenitás helyreállításának egyetlen akadályát jelentő bűnszervezet felszámolásához" - nyilatkozta Edmundo Gonzalez Urrutia volt venezuelai elnökjelölt.

Az Egyesült Államok egy hónapja nyolc hajót és egy tengeralattjárót küldött a Karib-tengerre, és állítása szerint legalább három, venezuelai kábítószer-csempészeket szállító hajót megsemmisített, 14 ember halálát okozva.

Washington Nicolás Maduro venezuelai államfőt is kábítószer-kereskedelemmel vádolja, egyben vérdíjat tűzött ki a fejére. Maduro tagadja a vádakat, és vasárnap nyilvánosságra hozott levelében Donald Trumpot arra kérte, hogy "a párbeszéddel őrizzék meg a békét".

Erre a kezdeményezésre reagálva Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hétfőn kijelentette, hogy a levél "sok hazugságot" tartalmaz, és megismételte, hogy az amerikai elnök kész minden szükséges eszközt bevetni, hogy véget vessen a halálos kábítószerek illegális kereskedelmének Venezuelából az Egyesült Államokba.

"Az (amerikai) kormány álláspontja Venezuelával kapcsolatban nem változott, úgy véljük, hogy (Nicolás) Maduro rezsimje nem legitim" - hangsúlyozta.

"Ez az első levél, biztosan küldök még továbbiakat is" - válaszolta Maduro hétfő este heti televíziós műsorában, kijelentve, hogy célja "Venezuela igazságának védelme".

Vladimir Padrino Lopez venezuelai védelmi miniszter szerint az amerikai haderő felvonulása a venezuelai partok közelében, nemzetközi vizeken és a végrehajtott csapások "nem hivatalos háborút" jelentenek. Úgy véli, hogy a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított hajók utasait "védekezési jog nélkül kivégezték", és azt mondta, hogy a venezuelai fegyveres erők készek reagálni egy esetleges amerikai beavatkozásra.

Caracas szerint több ezer venezuelai csatlakozott a Milícia nevű, civilekből álló katonai szervezethez.

Donald Trump hétfőn egy videóban gúnyolódott ezen, és azt megosztotta a Truth social hálózaton. Ebben egy állítólagos milícia edzésén egy testes nő látható, aki fegyverrel a kezében fut: "SZIGORÚAN TITKOS: Megleptük a venezuelai milíciát edzés közben. Nagyon komoly fenyegetés!" volt olvasható az üzenetben.

