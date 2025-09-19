Új háborús ötlete van az észak-koreai diktátornak

Pilóta nélküli támadó repülőgépek kísérleti repülését nézte meg Kim Dzsongün észak-koreai vezető, és ez alkalomból sürgette, hogy fokozzák a mesterséges intelligencia bevonását az ország katonai képességeinek javításába - közölte az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA pénteken.

A közlés szerint Kim elégedett volt a Kumszong nevű drón fejlesztésének előrehaladásával, és jóváhagyta azt a tervet, amely a pilóta nélküli eszközök gyártásának folytatására vonatkozik.

Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott, hogy gyorsan további lépéseket kell tenni a mesterséges intelligenciára épülő technológia alkalmazásában, és ki kell terjeszteni a drónok előállítására szolgáló termelési képességeket is.

Az észak-koreai állami médiában fényképeket is közöltek arról, hogy a csütörtöki kísérlet során egy nagy méretű drón felszáll, majd megsemmisít egy kijelölt célt.