2025. szeptember 13. szombat Kornél
Nyitókép: Unsplash

Száz új szankció Oroszország ellen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nagy-Britannia száz új szankciót léptetett érvénybe Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni egyre intenzívebb orosz támadások miatt.

Az új Oroszország elleni intézkedéscsomagot Yvette Cooper brit külügyminiszter jelentette be pénteken. London most elsősorban az orosz olajjövedelmeket, illetve az orosz fegyveres erők számára korszerű elektronikus részegységeket szállító vállalatokat vette célba.

A szankciócsomag legnagyobb egyedi tételét az orosz „árnyékflottával” – vagyis a nemzetközi szankciók kikerülésével nyersanyagokat szállító orosz hajókkal – szembeni intézkedések jelentik: a londoni külügyi tárca tájékoztatása szerint a brit kormány ezúttal hetven ilyen hajóra érvényesített szankciókat. A munkáspárti brit kormány mindemellett 27 céggel és három magánszeméllyel szemben is büntetőlépéseket jelentett be. Az érintett vállalatok többsége katonai célokra – elsősorban rakéták és drónok gyártásához – használható elektronikai részegységeket szállított az orosz fegyveres erőknek.

Az új brit szankciók kínai, török és azeri cégekre is kiterjednek.

Yvette Cooper, aki pénteken Kijevbe látogatott, a szankciók bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában kiemelte: Oroszország csak júliusban 6500 drónnal és rakétával hajtott végre támadásokat ukrán célpontok ellen. A brit külügyminiszter szerint az orosz támadásokhoz használt drónok és rakéták száma tízszeresére emelkedett az utóbbi egy évben. Cooper kiemelte, hogy a legutóbbi ilyen orosz támadásokban súlyosan megrongálódott a brit kormány globális kulturális és oktatási szervezete, a British Council kijevi központja és az Európai Unió kijevi képviselete is.

oroszország

ukrajna

nagy-britannia

szankció

háború

2025. szeptember 13. 10:50
