Súlyos dolgot kért Magyarországtól az amerikai miniszter

Az orosz fosszilis tüzelőanyagok még megmaradt európai vásárlóinak az oroszok helyett Amerikától kellene vásárolniuk – jelentette ki Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter egy brüsszeli energiaügyi rendezvényen a Politico című brüsszeli hírportál beszámolója szerint. Chris Wright azt mondta, hogy Európa számára előnyösebb lenne, ha a „barátaitól” szerezné be az ellátásához szükséges energiát.

„Minél jobban meg tudjuk szüntetni Oroszország képességét e gyilkos háború finanszírozására, annál jobb mindannyiunknak”

– fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy az olyan országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, amelyek ellenezték az Európai Bizottság erőfeszítéseit az orosz gáz fokozatos kivezetésére, végleg fel kell-e hagyniuk oroszországi vásárlásaikkal, az amerikai miniszter úgy válaszolt: „ki akarjuk szorítani az orosz gázt”. Mint mondta, Donald Trump amerikai elnök, egész Amerika és az EU minden nemzete véget akar vetni az orosz–ukrán háborúnak.

Az amerikai különmegbízott arra is felszólította az európai országokat, hogy találjanak alternatívát az orosz atomenergiával szemben,

mondván: „azt akarjuk, hogy a nukleáris technológia az Egyesült Államokból vagy magából az EU-ból származzon”.