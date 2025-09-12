ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.52
usd:
334.36
bux:
101138.51
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Súlyos dolgot kért Magyarországtól az amerikai miniszter

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai energiaügyi miniszter az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatának kivezetésére szólította fel a még Moszkvától vásárló európai országokat, köztük Magyarországot és Szlovákiát.

Az orosz fosszilis tüzelőanyagok még megmaradt európai vásárlóinak az oroszok helyett Amerikától kellene vásárolniuk – jelentette ki Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter egy brüsszeli energiaügyi rendezvényen a Politico című brüsszeli hírportál beszámolója szerint. Chris Wright azt mondta, hogy Európa számára előnyösebb lenne, ha a „barátaitól” szerezné be az ellátásához szükséges energiát.

„Minél jobban meg tudjuk szüntetni Oroszország képességét e gyilkos háború finanszírozására, annál jobb mindannyiunknak”

– fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy az olyan országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, amelyek ellenezték az Európai Bizottság erőfeszítéseit az orosz gáz fokozatos kivezetésére, végleg fel kell-e hagyniuk oroszországi vásárlásaikkal, az amerikai miniszter úgy válaszolt: „ki akarjuk szorítani az orosz gázt”. Mint mondta, Donald Trump amerikai elnök, egész Amerika és az EU minden nemzete véget akar vetni az orosz–ukrán háborúnak.

Az amerikai különmegbízott arra is felszólította az európai országokat, hogy találjanak alternatívát az orosz atomenergiával szemben,

mondván: „azt akarjuk, hogy a nukleáris technológia az Egyesült Államokból vagy magából az EU-ból származzon”.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos dolgot kért Magyarországtól az amerikai miniszter

oroszország

olaj

földgáz

tüzelőanyag

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

A Münchenben zajló Nemzetközi Autószalon még inkább ráirányította a figyelmet az autóipar jövőjére. Noha a kiállítók az elektromos meghajtású autók újabb modelljeivel „villogtak”, körükben is erősödtek a belső égésű motorok tervezett tilalmának ellenzői. Az Európai Bizottság elnöke értesülések szerint megingathatatlan a menetrendet illetően.
 

Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
51-re nőtt a halálos áldozatok száma Nepálban, ahol visszatérni látszik a rend

51-re nőtt a halálos áldozatok száma Nepálban, ahol visszatérni látszik a rend

Susila Karki egykori főbíró asszonyt nevezhetik ki Nepálban ügyvivő miniszterelnöknek, miután a hétfőn kitört tüntetések nyomán lemondott a himalájai ország addigi vezetője, K.P Sarma Oli – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért

Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért

A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I think we have him,' Trump says of Kirk suspect, as FBI head to give update

'I think we have him,' Trump says of Kirk suspect, as FBI head to give update

The president says "someone very close" to Charlie Kirk's alleged killer turned him in - follow live as officials give update.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 15:37
Magyar tragédia történt Horvátországban
2025. szeptember 12. 15:25
Szakértő: nem volt egyhangú a Jair Bolsonaro volt brazil elnököt elítélő döntés, nem véletlenül
×
×
×
×