2025. szeptember 12. péntek Mária
M88 Hercules típusú páncélozott jármű a kelet-litvániai Pabrade térségében levő gyakorlótéren, ahol folyatódik a négy eltűnt amerikai katona keresése 2025. március 28-án. Az ugyanilyen járművel gyakorlatozó katonák három nappal korábban tűntek el a fehérorosz határnál tartott litván-amerikai taktikai gyakorlatozáson. A lánctalpas járművet megtalálták egy tőzegláp alján, több mint 5 méter mélyen. A mocsarat lecsapolják és homokkal töltik fel, hogy a járművet kiemelhessék.
Nyitókép: MTI/AP/Mindaugas Kulbis

Nyugat fedőnéven indult orosz-fehérorosz hadgyakorlat

Infostart / MTI

A katonai manőverek a két ország gyakorlóterein, valamint a Balti-tenger és a Barents-tenger vizein zajlanak.

Megkezdődött Oroszország és Fehéroroszország Zapad-2025 (Nyugat-2025) kódnevű közös stratégiai hadgyakorlata - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A katonai manőverek a két ország gyakorlóterein, valamint a Balti-tenger és a Barents-tenger vizein zajlanak.

"A tervek szerint elgyakorolják a fegyvernemközi, regionális és koalíciós csapatok (erők) irányítását az (orosz-fehérorosz) Szövetségi Állam elleni agresszió lokalizálása esetén, valamint különböző közös fellépési lehetőségeket a fenyegetések semlegesítésére és a helyzet stabilizálására a határain" - hangzott a közlemény.

A védelmi minisztérium szerint a hadgyakorlat első szakasza a haderőcsoportok és katonai egységek irányításának kidolgozására, valamint az együttműködés és a feladatok végrehajtásához szükséges mindenféle biztosítás megszervezésére összpontosít a Szövetségi Állam elleni agresszió visszaszorítása keretében. A második szakaszban a fő feladat a csapatok és erők irányítása lesz a Szövetségi Állam területi integritásának helyreállítása, az ellenség megsemmisítése során, egyebek között a baráti államok koalíciós csapatainak részvételével.

A moszkvai katonai tárca közölte, hogy a hadgyakorlatra meghívták a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB), a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tagjai és más partnerországok katonai vezetésének operatív csoportjait és katonai kontingenseit.

A Zapad-2025 hadgyakorlat az orosz és a fehérorosz fegyveres erők közös kiképzésének utolsó idei szakasza. Bejelentett célja a parancsnoki állomány és a vezérkarok képességeinek javítása, valamint a regionális és koalíciós csapatok együttműködési és harctéri kiképzési szintjének emelése "a béke megőrzése, az érdekek védelme és a biztonság biztosítása érdekében".

