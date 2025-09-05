ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.81
usd:
336.07
bux:
104133.15
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Vérengzés egy németországi iskolában

Infostart

Megkéseltek egy tanárt egy németországi szakiskolában, Essenben, a rendőrség nagyszabású műveletet indított – közölte a német bűnüldöző hatóság pénteken az X-en.

A Bild értesülése szerint az intézmény egyik diákja a gyanúsított. A lap más sebesültekről nem tud. A rendőrség nagyszabású műveletet indított, az elkövető után hajtóvadászatot indítotak.

A rendőrség – szintén az X-en – később megerősítette, hogy elfogták a feltételezett elkövetőt. Egy szemtanú szerint egy különleges rendőri egység is kivonult.

Miután az elsődleges gyanúsított előrántott egy kést, a rendőrök meglőtték, aminek következtében a gyanúsított megsérült.

Jelenleg orvosi ellátásban részesül – írja az Index.

Német sajtóértesülések szerint a támadás péntek délelőtt történt az esseni Nordviertelben, a Bildungspark épületében. Egy tanuló késsel szúrta meg tanárát, a sebet a has tájékán ejtette.

A tűzoltóság szóvivője szerint a középkorú nő a helyszínen sürgősségi ellátást kapott, majd az egyetemi kórház traumatológiai osztályára szállították.

A rendőrség 9:30 óra körül riasztotta a helyszínre a különleges egységeket, a környéket felfegyverzett rendőrök zárták le. A komplexum átkutatására a terrorelhárító alakulat kapott parancsot, miközben a levegőből rendőrségi helikopter figyelte a területet.

Kezdőlap    Külföld    Vérengzés egy németországi iskolában

németország

iskola

késelés

diák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az orosz elnök újból megfenyegette a Nyugatot

Az orosz elnök újból megfenyegette a Nyugatot

Vlagyimir Putyin a Keleti Gazdasági Fórumon közölte, hogy az orosz hadseregnek joga van megtámadni minden Ukrajnába küldött külföldi katonát. Az orosz államfő ezzel reagált arra a nyugati javaslatra, hogy egy esetleges béke, vagy tűzszünet fenntartását külföldről érkező katonák ellenőriznék.
 

Volodimir Zelenszkij személyesen is válaszolt Vlagyimir Putyin moszkvai meghívására

Nagyágyúkkal találkozott Donald Trump – fontos kérdést kapott Putyin kapcsán

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Macron nagy bejelentésére

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belengette az ÁKK vezére: Komoly változás jöhet a lakossági állampapíroknál

Belengette az ÁKK vezére: Komoly változás jöhet a lakossági állampapíroknál

A lakossági állampapírok kamatkiadásai 2023-24-ben jelentősen megugrottak, aminek oka az inflációkövető állampapírok magas aránya volt – mondta a Közgazdász Vándorgyűlés pénteki szekciójában Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) elnök-vezérigazgatója. A szakember kiemelte, hogy le kell vonni a tanulságokat, és esetleg megtenni a szükséges lépéseket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?

Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?

A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 12:10
Volodimir Zelenszkij személyesen is válaszolt Vlagyimir Putyin moszkvai meghívására
2025. szeptember 5. 11:18
Az orosz elnök újból megfenyegette a Nyugatot
×
×
×
×