Vérengzés egy németországi iskolában

A Bild értesülése szerint az intézmény egyik diákja a gyanúsított. A lap más sebesültekről nem tud. A rendőrség nagyszabású műveletet indított, az elkövető után hajtóvadászatot indítotak.

A rendőrség – szintén az X-en – később megerősítette, hogy elfogták a feltételezett elkövetőt. Egy szemtanú szerint egy különleges rendőri egység is kivonult.

Miután az elsődleges gyanúsított előrántott egy kést, a rendőrök meglőtték, aminek következtében a gyanúsított megsérült.

Jelenleg orvosi ellátásban részesül – írja az Index.

Bei der Festnahme kam es zum Schusswaffengebrauch durch die Beamten. Dabei wurde der Tatverdächtige verletzt und wird aktuell medizinisch behandelt. #E0509 https://t.co/mML33OLA25 — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 5, 2025

Német sajtóértesülések szerint a támadás péntek délelőtt történt az esseni Nordviertelben, a Bildungspark épületében. Egy tanuló késsel szúrta meg tanárát, a sebet a has tájékán ejtette.

A tűzoltóság szóvivője szerint a középkorú nő a helyszínen sürgősségi ellátást kapott, majd az egyetemi kórház traumatológiai osztályára szállították.

A rendőrség 9:30 óra körül riasztotta a helyszínre a különleges egységeket, a környéket felfegyverzett rendőrök zárták le. A komplexum átkutatására a terrorelhárító alakulat kapott parancsot, miközben a levegőből rendőrségi helikopter figyelte a területet.