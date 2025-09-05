ARÉNA
2025. szeptember 5. péntek
Kolozsvár, 2020. július 7. A gótikus Szent Mihály-templom és a Mátyás király-emlékmű, Fadrusz János alkotása (k) Kolozsvár főterén. MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László
Nyitókép: MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László

Újabb magyart fenyegettek meg Kolozsváron, amiért magyarul beszélt - rendőrségi eljárás indult

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Újabb magyar nemzetiségű személy ellen irányuló incidens miatt indított bűnvádi eljárást a Kolozs megyei rendőrség, miután egy román nő "bozgornak" (hazátlan) nevezett egy magyar nőt Kolozsváron, mert magyarul beszélt az utcán – számolt be pénteken a Krónika hírportál.

Az erdélyi közéleti portálnak a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: hivatalból indult eljárás az incidens kapcsán a román Stiri de Cluj nevű hírportál cikke nyomán. A történtekkel kapcsolatban erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával folyik kivizsgálás.

A csütörtökön történt kolozsvári incidensről Tudor Duica, a TEUS – Transilvania Noastra – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen regionalista egyesület vezetője számolt be a Facebookon. Mint írta, a megfenyegetett magyar nő egyik barátjának a felesége. Duica barátja rövid beszámolóját is megosztotta, mely szerint az eset a vasúti pályaudvar környékén történt, amikor felesége telefonon magyarul beszélt egy magyarországi ügyfelével. Ekkor egy jól öltözött 50 év körüli nő agresszíven rászólt: "Bozgoroaica (a hazátlan nőnemű változata románul), magyarul beszélj otthon, ne Kolozsváron az utcán!". A férj szerint felesége nem tudott válaszolni az inzultusra.

Tudor Duica az incidens kapcsán leszögezte: hasonló megnyilvánulásnak nem lenne szabad megtörténnie, és a jelek szerint veszélyessé válik magyar nyelven beszélni a nyílt utcán Kolozsváron. "Szolidárisnak kell lennünk a magyarokkal, nem tehetjük ki őket e kretének kénye-kedvének, hiszen másképp nem nevezhetem őket" – írta Duica. A transzilvanista szervezet elnöke a több román párt által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjére, Dan Tanasára utalt, aki nemrég egy bejegyzésében a nem román etnikumúak ellen hergelte követőit a Facebookon.

A napokban kiderült: júniusban a Kolozsvár melletti Szászfenesen fizikailag bántalmaztak egy férfit, mert feleségével magyarul beszélt az üzletben. Bár a férfi nem tett feljelentést, az eset közösségi médiában és a sajtóban való megjelenése után a rendőrség hivatalból eljárást indított.

Kolozsváron a múlt héten egy nepáli vendégmunkást vertek meg, az elkövető ügyvédje szerint nem rasszista indítékkal. Ugyanazon a napon Bukarestben is bántalmaztak egy bangladesi vendégmunkást, a támadó által készített videófelvétel szerint származása miatt.

Kezdőlap    Külföld    Újabb magyart fenyegettek meg Kolozsváron, amiért magyarul beszélt - rendőrségi eljárás indult

rendőrség

fenyegetés

magyar nyelv

románia

2025. szeptember 5. 21:33
Németország nem annyira tettre kész, ha az ukrajnai békefenntartásról van szó
2025. szeptember 5. 20:11
Feszült a helyzet az OMV-nél, ezrek veszíthetik el a munkájukat
