Putyin keményen üzent, de ajánlatot is tett Zelenszkijnek

Vlagyimir Putyin ismételten kétségbe vonta, hogy az ukrán alkotmány szerint Volodimir Zelenszkij legitim államfő-e. Mint fogalmazott, találkozni vele jelenlegi státusában „a semmibe vezető út”.

Putyin leszögezte, hogy Oroszország soha nem tárgyalt Ukrajna biztonsági garanciáiról területekért cserébe. Az orosz elnök szerint Ukrajnának joga van saját maga megválasztani a biztonsági garanciáit, de ezt nem teheti meg Oroszország kárára.

„Nem területért, hanem emberi jogokért harcolunk”

Az Index összefoglalója szerint Putyin hangsúlyozta, hogy az Orosz Föderáció „mindig ellenezte Ukrajna NATO-tagságát, de az EU-csatlakozását nem”. Putyin szerint Oroszország nem vonta kétségbe Ukrajna jogát, hogy gazdasági tevékenységét úgy folytassa, ahogyan akarja, ez vonatkozik az EU-tagságra is. Az orosz elnök úgy fogalmazott, Oroszország a „különleges katonai műveletben nem annyira területekért, hanem az emberek jogaiért harcol. Mi általában nem annyira a területekért harcolunk, mint inkább az emberi jogokért és azon emberek jogáért, akik ezeken a területeken élnek, hogy saját nyelvükön beszéljenek, saját kultúrájukban éljenek, a korábbi generációktól, apáiktól, nagyapáiktól örökölt hagyományok keretében” – mondta Putyin.

A négy megyét orosznak tekinti a népszavazás óta

A területi kérdésekkel kapcsolatban Putyin kijelentette, hogy „ha az emberek népszavazáson amellett döntöttek, hogy Oroszország részei legyenek, véleményüket tiszteletben kell tartani, ez a demokrácia”.

Az orosz elnök szerint az ukrán hatóságoknak népszavazást kellene tartaniuk bármilyen területi kérdés eldöntéséhez, de ehhez fel kellene oldani a hadiállapotot.

Az orosz elnök ismét kiemelte, amit már több fórumon is kijelentett, hogy az ukrán alkotmányban nincs előírva semmiféle módszer az elnöki hatáskör meghosszabbítására.

„Ha készen áll, jöjjön Moszkvába!

Putyin azt is elmondta, hogy soha nem zárta ki a Zelenszkijjel való találkozó lehetőségét, sőt felkérte az ukrán elnököt, hogy látogasson el Moszkvába: Ha Zelenszkij készen áll a találkozóra, jöjjön Moszkvába! – mondta.