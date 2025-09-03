ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.36
usd:
336.89
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlére érkezik Pekingben 2025. szeptember 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Bobilev

Putyin keményen üzent, de ajánlatot is tett Zelenszkijnek

Infostart / MTI

Ha „Ukrajna adminisztrációjának vezetője” kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utaznia Moszkvába – jelentette ki szerdán Pekingben Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Vlagyimir Putyin ismételten kétségbe vonta, hogy az ukrán alkotmány szerint Volodimir Zelenszkij legitim államfő-e. Mint fogalmazott, találkozni vele jelenlegi státusában „a semmibe vezető út”.

Putyin leszögezte, hogy Oroszország soha nem tárgyalt Ukrajna biztonsági garanciáiról területekért cserébe. Az orosz elnök szerint Ukrajnának joga van saját maga megválasztani a biztonsági garanciáit, de ezt nem teheti meg Oroszország kárára.

„Nem területért, hanem emberi jogokért harcolunk”

Az Index összefoglalója szerint Putyin hangsúlyozta, hogy az Orosz Föderáció „mindig ellenezte Ukrajna NATO-tagságát, de az EU-csatlakozását nem”. Putyin szerint Oroszország nem vonta kétségbe Ukrajna jogát, hogy gazdasági tevékenységét úgy folytassa, ahogyan akarja, ez vonatkozik az EU-tagságra is. Az orosz elnök úgy fogalmazott, Oroszország a „különleges katonai műveletben nem annyira területekért, hanem az emberek jogaiért harcol. Mi általában nem annyira a területekért harcolunk, mint inkább az emberi jogokért és azon emberek jogáért, akik ezeken a területeken élnek, hogy saját nyelvükön beszéljenek, saját kultúrájukban éljenek, a korábbi generációktól, apáiktól, nagyapáiktól örökölt hagyományok keretében” – mondta Putyin.

A négy megyét orosznak tekinti a népszavazás óta

A területi kérdésekkel kapcsolatban Putyin kijelentette, hogy „ha az emberek népszavazáson amellett döntöttek, hogy Oroszország részei legyenek, véleményüket tiszteletben kell tartani, ez a demokrácia”.

Az orosz elnök szerint az ukrán hatóságoknak népszavazást kellene tartaniuk bármilyen területi kérdés eldöntéséhez, de ehhez fel kellene oldani a hadiállapotot.

Az orosz elnök ismét kiemelte, amit már több fórumon is kijelentett, hogy az ukrán alkotmányban nincs előírva semmiféle módszer az elnöki hatáskör meghosszabbítására.

„Ha készen áll, jöjjön Moszkvába!

Putyin azt is elmondta, hogy soha nem zárta ki a Zelenszkijjel való találkozó lehetőségét, sőt felkérte az ukrán elnököt, hogy látogasson el Moszkvába: Ha Zelenszkij készen áll a találkozóra, jöjjön Moszkvába! – mondta.

Kezdőlap    Külföld    Putyin keményen üzent, de ajánlatot is tett Zelenszkijnek

moszkva

ukrajna

kijev

vlagyimir putyin

peking

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Mao-zubbonyban és a Nyugaton csak a „felfordulás tengelyének” nevezett országok vezetőinek körében ünnepelte meg Hszi Csin-ping kínai elnök a militarista Japán felett aratott II. világháborús győzelem 80. évfordulóját. A katonai parádén bemutatták az eddig együtt nem látott, legmodernebb kínai fegyvereket.
 

Szijjártó Péter: egy jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek

Vlagyimir Putyin elmondta, mit tettek az észak-koreai különleges erők az oroszok oldalán

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel. Putyin részt vett a Kína Japán felett aratott második világháborús győzelmét ünneplő pekingi ünnepségen és katonai parádén. Az orosz elnök Hszi Csin-ping kínai államfő és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor oldalán jelent meg a kínai fővárosban, majd kétoldalú tárgyalásokat folytatott utóbbival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lassan vége a bezárásnak: újra nyit a kedvelt vidéki fürdő - mutatjuk, milyen extrákkal várnak

Lassan vége a bezárásnak: újra nyit a kedvelt vidéki fürdő - mutatjuk, milyen extrákkal várnak

Idén augusztus 25. és szeptember 5. között pihen a Kecskeméti Fürdő: a kötelező éves karbantartás miatt a medencék zárva tartanak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

President Xi shows off his power and influence in an open challenge to US supremacy and the world order.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 15:03
Szijjártó Péter: egy jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek
2025. szeptember 3. 14:39
Csizmazia Gábor: nem lehet a végtelenségig határidőket szabni, Donald Trump a tettek mezejére léphet
×
×
×
×