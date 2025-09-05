ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.74
usd:
336.36
bux:
104207.59
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

A Kreml magyarázza Putyin Zelenszkijnek tett ajánlatát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Beszélni és nem kapitulálni hívta meg az orosz elnök ukrán hivatali partnerét Moszkvába – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken, a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

„Moszkvába beszélgetni hívták meg őt (Volodimir Zelenszkijt), nem pedig azért, hogy hogy kapituláljon” – mondta Peszkov.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Moszkvát választották helyszínül, az orosz elnök sajtótitkára közölte, hogy ez Putyin javaslata volt. Rámutatott, hogy az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította.

A szóvivő azt hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni. Putyint idézve azt mondta, hogy „látszik a fény az alagút végén”.

Megismételte, hogy Oroszország kész békés úton elérni Ukrajnával kapcsolatos céljait, de ha ez nem lehetséges, akkor folytatni fogja a „különleges hadműveletet”.

„Az európaiak akadályozzák az ukrajnai rendezést. Nem segítik”

– nyilatkozott.

„Mi a helyzet most de facto? De facto van egy elnök (Donald Trump amerikai államfő), aki jelentős erőfeszítéseket tesz az ukrajnai helyzet rendezése érdekében. És látunk egy európai háborús pártot, és az európaiak pedig valóban beleütköztek a militarizmus szellemiségébe. Az erre vonatkozó hivatalos álláspont, ahogy tegnap elhangzott, az, hogy Ukrajnát »acélsündisznóvá« kell változtatni" - mondta, hozzátette, hogy Európa igyekszik az oroszellenes központként megőrizni Ukrajnát.

Mint fogalmazott, Putyin nagyra értékeli Trump erőfeszítéseit, valamint kapcsolatuk konstruktív jellegét. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Kreml Trumpot pontosan az Egyesült Államok elnökeként fogadja el, további szubjektív jellemzők nélkül.

Peszkov szerint a két elnök megbeszélései nem egyszerűek, mert mindketten a saját országuk érdekeit védik, de Putyin ezt nagyra értékeli, hálás Trumpnak ezért.

A kétoldalú viszonyt jellemezve elmondta, hogy Oroszország és az Egyesült Államok különböző csatornákon – így a Kreml és a Fehér Ház, vagy a titkosszolgálatok közöttin – tartja a kapcsolatot, de ez egyelőre nem vezetett el az összes kapcsolatunk átfogó felélénküléséhez.

Emlékeztetett rá, hogy Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolata nagyon erősen sérült az előző amerikai kormányzat idején. Úgy vélekedett, hogy a helyreállítás időbe fog telni.

Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Putyin jövőre elutazzon az amerikai–mexikói–kanadai rendezésű labdarúgó világbajnokságra.

Kezdőlap    Külföld    A Kreml magyarázza Putyin Zelenszkijnek tett ajánlatát

oroszország

ukrajna

vlagyimir putyin

háború

dmitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Magyarország már nem „zsákfalu”, regionális gázelosztó központtá válik

Szakértő: Magyarország már nem „zsákfalu”, regionális gázelosztó központtá válik

A Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat megállapodást kötött a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő szállítások növeléséről, valamint új vezetékek építéséről. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádiónak azt mondta, hogy az oroszok Kína mellett India felé is igyekeznek diverzifikálni gázexportjukat. Hortay Olivér arról is beszélt, hogy a világpiaci változásoknak Magyarországra nézve pozitív és negatív következményei is vannak.
Navracsics Tibor: eddig 29 település alkotott a betelepülést korlátozó rendeletet

Navracsics Tibor: eddig 29 település alkotott a betelepülést korlátozó rendeletet

A helyi önazonosság védelméről szóló törvény felhatalmazása alapján egyre több önkormányzat alkot, időnként nagy vitákat kiváltó rendeleteket. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban azt mondta, egyelőre elenyésző a betelepülést korlátozó döntések száma, de a jogszabály megteremti a keretet, hogy jogállami döntéseket hozzanak az önkormányzatok.
VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjöttek a friss adatok: nem történt még ilyen idén az ázsiai országban

Megjöttek a friss adatok: nem történt még ilyen idén az ázsiai országban

Hirtelen nagyot gyorsult a bérnövekedés üteme Japánban - írta meg a Bloomberg. A júniusi 3,1 százalékos növekedés után ugyanis júliusban 4,1 százalékkal voltak magasabbak a nominális bérek, mint egy évvel korábban. Bár a bérnövekedés trendjét számos egyedi tényező torzítja, az ár-bér spirál erősödése fontos jelzést adhat az ősszel kamatemelésre készülő japán jegybanknak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit ér majd a házam, ha itt épül gyár? - vetőmagüzem miatt tört ki a balhé Békéscsabán

Mit ér majd a házam, ha itt épül gyár? - vetőmagüzem miatt tört ki a balhé Békéscsabán

Legyen-e Gerla határában vetőmag szárító és tisztító üzem? Ezzel a felütéssel egy monstre, háromórás, teltházas, meglehetősen viharos lakossági fórum zajlott Békéscsabán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 10:18
Titkos katonai íratok és beszervezési kísérlet: kémbotrány Fehéroroszországban
2025. szeptember 5. 09:09
Nagyágyúkkal találkozott Donald Trump – fontos kérdést kapott Putyin kapcsán
×
×
×
×