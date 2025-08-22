ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.35
usd:
337.27
bux:
105513.1
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Döbbenetes, hogy már Japánban is így trükköznek

Infostart

Komoly botrányba keveredett a japán Ministop nevű élelmiszerüzlet-hálózat. Kiderült, hogy a magas higiéniai sztenderjeiről ismert távol-keleti ország Ministop üzleteinek több egységében is szándékosan meghamisították a dolgozók az onigirik (japán rizsgombócok) és más friss ételek szavatossági idejét. Ezt követően a láncolatnál országosan felfüggesztették több élelmiszer árusítását.

A vizsgálat szerint legalább 23 boltban fordult elő szabálytalanság – köztük Tokióban, Kiotóban és Oszakában is. A módszer változatos volt: egyes alkalmazottak egyszerűen csak késleltették a címkék felragasztását, így az ételek későbbi időpontig tűntek frissnek, mások pedig hamis dátumokat ragasztottak a termékekre, miután azok már a polcokra kerültek.

A botrány augusztus 9-én pattant ki, amikor a lánc először az onigirik forgalmazását állította le mintegy 1600 üzletében, majd hétfőn a tiltást kiterjesztették más kézzel készített fogásokra is - olvasható a hirado.hu tudósításában.

A cég közleményben kért bocsánatot: „Őszintén elnézést kérünk azoktól a vásárlóinktól, akik évek óta támogatják a Ministop frissen készült onigiri és bento kínálatát” – írták.

Bár egyelőre nem érkezett hír egészségügyi panaszokról, a vállalat sürgősségi vizsgálatot indított. Ez különösen érzékenyen érinti a japán fogyasztókat, mivel a Ministop üzletek mindennapi életük részei: itt vásárolnak reggelit, gyors ebédet, vagy intézik a kisebb bevásárlásokat és pénzügyeket.

Az onigiri – a nori algalapba csomagolt, gyakran tonhalsalátával vagy ikrával töltött rizsgolyó – az egyik legkedveltebb apró gyorsétel Japánban, mivel olcsó, laktató és útközben is könnyen fogyasztható. A Ministop eddig épp azzal különböztette meg magát a nagyobb láncoktól, hogy a helyben készített friss fogásokat helyezte a középpontba.

Most azonban a bizalom a céggel szemben alapjaiban megrendült – és a kérdés az, hogyan lehet majd visszaszerezni a vásárlók hűségét egy olyan országban, ahol az élelmiszer-biztonság és a higiénia szinte szent ügynek számít.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Döbbenetes, hogy már Japánban is így trükköznek

japán

hamisítás

szavatosság

élelmiszerbiztonság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szalai Máté: az újabb gázai offenzíva ellenére a kimerültség jelei mutatkoznak az izraeli hadseregben

Szalai Máté: az újabb gázai offenzíva ellenére a kimerültség jelei mutatkoznak az izraeli hadseregben

Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg vezetői nagy erőkkel ellenezték a Gázaváros elleni offenzíva megindítását, Benjamin Netanjahu mégis parancsot adott a támadásra, de hosszabb távon vélhetően nem szeretné, hogy nagyobb szakadék alakuljon ki a katonai és a politikai vezetés között – mondta az InfoRádióban a Clingendael Intézet kutatója. Arról is beszélt, hogy az izraeli kormány a tervezett ciszjordániai telepépítéssel „újabb szöget ütne az önálló palesztin államiság koporsójába”.
 

Izrael: az ENSZ-szervezet összes állítása hazugságnak bizonyult, ez is az

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Egy hét telt el az Anchorage-ban tartott amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozó óta, egyelőre azonban semmi jele annak, hogy akár egy centiméterrel is közelebb került volna a célul kitűzött ukrajnai béke. A harctéri fejlemények mellett erre utalnak a legfrissebb nyilatkozatok, legyen szó akár az ukrán vagy az amerikai elnökről, vagy a Vlagyimir Putyin helyett sűrűn kommunikáló Szergej Lavrov orosz külügyminiszterről.
 

Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Oroszország szerte korlátozásokat vezetnek be a régiók az üzemanyag-vásárlásra, valamint Moszkva egyre inkább Fehéroroszország felé fordul a beszerzést illetően – írja az ukrán hírszerzés a honlapján. Válaszolt Volodimir Zelenszkij Oroszország két fontos követelésére a háború lezárása kapcsán: Moszkva az orosz, mint ukrajnai államnyelv bevezetését, valamint az orosz ortodox egyház, mint engedélyezett vallási szervezet visszaállítását követeli Kijevtől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nesze neked &quot;albán&quot; fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról

Nesze neked &quot;albán&quot; fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról

Olcsóbb nálunk a fagyi, mint bárhol az EU-ban - mégis alig eszünk belőle. Miért? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum új videóját!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Children are paying the highest price,' says aid worker as famine confirmed in Gaza City

'Children are paying the highest price,' says aid worker as famine confirmed in Gaza City

Israel says "there is no famine in Gaza" after the IPC reports more than 500,000 people in the Strip are facing "starvation, destitution and death".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 18:40
Szalai Máté: az újabb gázai offenzíva ellenére a kimerültség jelei mutatkoznak az izraeli hadseregben
2025. augusztus 22. 17:20
Izrael: az ENSZ-szervezet összes állítása hazugságnak bizonyult, ez is az
×
×
×
×