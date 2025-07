Megbolondult az időjárás Töröországban

Törökország északkeleti fennsíkjain pénteken szakadt a hó, míg 1600 kilométerre nyugatra, a tengerparton erdőtüzekkel küzdöttek a tűzoltók. Anatólia keleti részén több tartományt - Rizét, Trabzont, Bayburtot és Erzurumot - érintette az emberemlékezet szerint évtizedek óta nem tapasztalt időjárás - jelentette a helyi média.

Egy rizei újságíró elmondta, hogy majdnem öt órán át tartott a hóesés. "Hatvanöt éves vagyok, szinte az egész életemet Rizében töltöttem, de most először látok júliusban hóesést" - mondta Gencaga Karafazlioglu. Az újságíró szerint a grúz határ közelében fekvő Artvint érintette a legsúlyosabban a havazás.

04.07.2025#Türkiye

While temperatures are rising across the country, #snow has fallen in #Rize, at an altitude of 2640 m. They haven't seen such snowfall in July for 30 years. The snow depth is about 10-20 cm. pic.twitter.com/q3DQlrleWV