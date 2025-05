Leomlott egy 650 éves műemlék épület teteje Kínában – videó

Omladozni kezdett egy 600 éves, turisták által is gyakran látogatott pagoda Kínában - írja a CNN híradása nyomán a Telex. A Fengjang Dob-torony néven ismert látványosság körül az omlás pillanatában is több turista lézengett. A közösségi médiában megosztott videók alapján a pagoda tetőcserepei indultak meg, majd két emeletet is elsodorva hullottak le.

A kínai állami médiának nyilatkozó szemtanúk szerint a tető perceken keresztül omladozott, személyi sérülésről azonban nem érkezett bejelentés, ezt a helyi turisztikai hivatal is megerősítette. Azt, hogy miért kezdett omlani, még vizsgálják. A Shanghai Daily szerint az épület 2023 óta felújítás alatt állt.

Tiles fell from the ancient Drum Tower in Fengyang, #Anhui Province, on May 19. The tower, originally built in 1375 and rebuilt in 1995, had been under renovation since late 2023. Local authorities are investigating the incident. #architecture #China pic.twitter.com/h5U2ABXZLn