Egy sokat látott, sáros püspök a teherautó alól – „kirakó” XIV. Leó pápával

Ki ne szeretne unaloműzésből szókirakót játszani a testvérével; arról álmodozni, hogy egzotikus helyeken él, ahol szeretik, tisztelik, megbecsülik, miközben a világ egy-egy befolyásos vezetője támogató figyelemmel kíséri munkásságát?

A csütörtök délután – mindössze a konklávé negyedik választási köre után – kétharmados többséggel megválasztott Robert Francis Prevost azonnal megkezdte pápai működését XIV. Leó néven, jelezve, Ferenc pápa szemléletében szeretné kormányozni az egyházát a mostantól neki adatott időben, években, akár évtizedekben, életkora ugyanis a bíborosok közt átlagosnak mondható, nem töltötte még be a 70-et, megjelenésre pedig kifejezetten életerősnek látszik.

A legtöbben nem felejtik el megjegyezni, hogy az első észak-amerikai pápa, de ennél 2025-ben tovább is lehet menni: az első olyan pápa, aki egy modern világhatalomnak számító országból származik, ez mintha korábban – legalábbis a mintázat alapján – tabunak számított volna, hisz a „világcsendőri” szerep mellé „nem kell neki még a pápai trón is”, jegyzi meg a The Telegraph összeállítása. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egyébként üdvözölte az amerikai pápa megválasztását, várja is azt a „jelentőségteljes pillanatot”, amikor új vezetői minőségben üdvözölheti honfitársát, az amerikai–perui kettős állampolgár pápát, a katolikus egyház 267. fejét.

Az új pápa jelmondata „In illo uno unum” – „Benne, az egyetlenben mind egyek vagyunk”.

Az amerikai elnök optimizmusa kincstári lehet, hisz maga a szentatya – legalábbis pápasága megkezdése előtt – a nyilvánosságban szűkszavú volt, interjút ritkán adott, noha a családi legendárium azt őrzi róla, hogy bátyjait már gyerekkét is sok tanáccsal ellátta, s így van ez azóta is.

Ami a száraz életrajzi adatokat illeti, XIV. Leó Pápa Robert Prevost néven Chicagóban született 1955-ben spanyol és francia–olasz származású szülők gyermekeként, szeptember 14-én lesz 70 éves. Egyházi gimnáziumban tett érettségije után 22 éves korában matematikus BA-diplomát szerzett, majd fogta magát, és belépett az Ágoston-rendbe (Luther Mártonnak is szerzetesrendje volt ez), ahol 1981-ben tett szerzetesi örökfogadalmat, egy évvel később pappá szentelték – erre a pillanatra datálódik közismert fényképe II. János Pál pápával.

1987-ben Rómában teológiai doktorátust tett, majd 1988-ban rendi elöljárói misszióba küldték a perui Trjillóba, hogy ágostonos rendi szerzetesjelöltek közös képzését vezesse, de mivel Chicagóban új egyházi feladatokat kapott, engedelmesen hazatért. 2001-ben megválasztották az Ágoston-rend tervezési és irányítási folyamataiért felelős vezetőnek, és még mindig csak 45 éves volt. 2014-ben Ferenc pápa fontos feladatot bízott rá – ismét Peruban –, Chiclayo egyházmegye lett az „övé”, ekkor szentelték püspökké is. 2020-ban Callao egyházmegye irányítását bízta rá a pápa – a 2022-es nagy esőzések alkalmával gumicsizmában gázolt a sárban, hogy segítsen a nincstelenné vált falusiakon, velük étkezett, akár a földön is aludt, ha úgy adódott, teherautót is szerelt –, tavalyelőtt viszont Rómába tért vissza a „vatikáni kormányba”, a második legfontosabb „minisztérium”, a Püspöki Dikasztérium vezetője lett – ekként látogatott Ferenc pápával Magyarországra 2023-ban. A Püspöki Dikasztérium nem kisebb dologért felelős, mint hogy kiválassza, kik legyenek püspökök a világegyházban – a püspökség a bíborosi alatti „papi rang”. Bíborossá ugyanebben az évben vált, majd vezette a Latin-amerikai Pápai Bizottságot is, egészen Ferenc pápa haláláig.

A perui hatás Peru a világon a koronavírus által is az egyik leginkább tépázott ország, egyes adatok szerint az 1 millió lakosra eső halálozási adat 6600. Az ásványkincsekben gazdag ország a gazdasági köröknek teljesen kiszolgáltatott, ez is a peremvidéken élőkre irányíthatta Robert Francis Prevost szerzetes püspök figyelmét. Perui állampolgárságot is szerzett.

Ferenc pápához hasonlóan „reformer”, „progresszív” szemléletű bíborosként tartották számon. Ez azonban esetében nem csupán jelző: tevékeny részese volt Ferenc pápa azon reformcselekvéseinek, amelyek eredményeképp a nők szerepe ma már egyre inkább felértékelődik a katolikus egyházban: épp a püspökjelölések folyamatában helyezett három nőt is kulcspozícióba, és egyébként is nyilatkozatban szorgalmazta, hogy a püspöki kinevezések előtti folyamat legyen világszerte sokkal átláthatóbb, „több szem többet lát” alapon a jelölésbe minél többeket vonjanak be. A három nő tagja lett tehát annak a testületnek, amely dönt arról, mely püspökjelöléseket terjesszék a pápa elé.

Itt fontos leszögezni, hogy XIV. Leó pápa aligha fogja támogatni nők diakónussá vagy pappá szentelését – eddig sem tette, bíborosként –, de támogatta Ferenc pápát abban, hogy a kérdést vizsgálja meg egy bizottság.

Vannak, akik megválasztása után égre-földre esküdöznek, hogy bizony tudták, Prevost bíboros lesz a pápa, ehhez képest Thomas Reese amerikai jezsuita pap, a Vatikán belsejében című könyv szerzője bombameglepetésnek nevezte a döntést, amely azt mutatja, a latin-amerikai bíborosok egységben támogatták őt, szorgalmazták a pápává választását annak a bíborosnak, akinek az útját tehát Ferenc pápa személyesen egyengette, és annak ellenére, hogy születése szerint Egyesült Államok-beli, „közülük valónak” tekintették őt, aki annyi évet töltött Dél-Amerikában is.

Megjegyzés: az amerikai kontinensről összesen 37 bíboros érkezett a konklávéra, így hiba lenne a tengerentúli lobbi eredményének betudni Prevost bíboros pápává választását, miközben Európát 51 bíboros képviselte.

„Lelkipásztori természetű pap, jól oda tud figyelni a környezetére, Ferenc pápával folytonosságot fog mutatni” – hangoztatta a The Telegraphnak Thomas Reese. Ugyanez a cikk idéz egy másik vatikáni bennfentest is, aki szerint bár nem volt kézenfekvő jelölt Prevost bíboros, de „mindenkit ismer”, spanyol-olasz-angol nyelvtudása pedig imponáló, ahogy durván 30 évnyi misszionárius múltja is, és azzal, hogy USA-beli, akár szót érthet Donald Trumppal is, hathat rá, miközben hordozhatja a peremvidéken élők üzenetét a mindennapi problémáikkal, fakadjon az az adósságválságból vagy a klímaváltozásból. Ehhez egyébként névválasztásának is köze lehet, XIII. Leó Rerum novarum címet viselő körlevele szenvedélyesen szól a társadalmi igazságosság ügye mellett.

Trump, Vance? Idén februárban egyetértését fejezte Ferenc pápával abban, hogy az amerikai alelnök, J. D. Vance teljesen félreérti és politikai ideológiák érdekében hivatkozik az ordo amoris („a szeretet rendje”) ágostoni gondolatára, amely nem azt állítja, hogy rangsorolnunk kellene a mások iránti szeretetünket, és a bevándorlók a rangsor végén helyezkednek el – mivel pedig Ágostonról van szó, Prevost szakértőnek tekinthető. ( Görföl Tibor teológus, szakértő, Válasz Online

Robert Prevostról, az emberről frissében tehát bátyja, John beszélt, ő árulta el egy chicagói orgánumnak, hogy unaloműzésként szókirakót (Wordle; Words with Friends) játszottak gyerekként, azt is, hogy viccesen azt mondta öccsének, a Konkávé filmből tanuljon viselkedést, de hogy egyébként inkább az „öcsi” adott nekik tanácsokat korábban. John a konklávé előtti utolsó telefonhívásakor kvázi biztos volt benne, hogy nem őt választják, hiába vetette fel ezt neki John vegasi fogadóirodák szorzóira hivatkozva: „Rob szerint az volt a hozzáállás, hogy nem lesz amerikai pápa” – idézik a testvér szavait. Szüleik egyébként már Robert püspökké szentelése előtt elhunytak, de John szerint most elakadnának a szavaik, büszkék lennének harmadik gyermekükre, aki már első elemista kora óta tudta, hogy pap szeretne lenni.

A pápa bátyja egyébként tanári pályafutást tudhat maga mögött, egy katolikus gimnázium tanára volt, majd 27 évig volt ugyanott igazgató. Főiskolai évei alatt a Haditengerészetnél is szolgált, számítástechnikát tanult. Ma Floridában él.

A Vatikán számára tehát 2023-ig igazából „árnyékban élt” Robert Francis Prevost pápaságával egy emberekhez közel lépő, hozzájuk közel maradó egyház képe sejlik fel,