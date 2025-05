Trónra lép Robert Francis Prevost - XIV. Leó pápaként

Az új pápa külön-külön üdvözölte a bíborosokat, megölelte őket, és később velük vacsorázik – közölte a Vatikán. Az egyház egységét jelzi, hogy a bíborosoknak csak négy szavazási fordulóra volt szükségük az új pápa megválasztásához – vélte Giuseppe Versaldi olasz bíboros újságíróknak nyilatkozva a Vatikán sajtóhivatalában.

Robert Francis Prevost OSA Ágoston-rendi szerzetes és a Püspöki Dikasztérium prefektusa (Amerika)

Habemus Papam! We have a Pope!



The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu