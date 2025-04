Fejérdy Gergely: Franciaország megdöbbent, Marine Le Pen versenyt fut az idővel

A párizsi büntetőbíróság két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte hétfőn Marine Le Pen francia ellenzéki politikust és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól, amiért az általa fémjelezett Nemzeti Tömörülés (RN) a vád szerint 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül nemzeti pártcélokra használt fel. Ügyvédje, Rodolphe Bosselut bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be az ítélet ellen.

Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották a Nemzeti Tömörülés jelenlegi nemzetgyűlési frakcióvezetőjét. A bíróság döntése alapján a letöltendő szabadságvesztés elektromos nyomkövető viselésével kiváltható, azaz Marine Le Pennek nem kell börtönbe vonulnia.

Az elsőfokú ítélet értelmében az 56 éves politikus nem vehet részt a következő, 2027 tavaszára tervezett elnökválasztáson, amelynek három sikertelen kísérlet után jelenleg egyik nagy esélyese a felmérések alapján. Az ügyész indítványának megfelelően a közügyektől való eltiltás ideiglenesen végrehajtható, ami azt jelenti, hogy fellebbezés esetén is azonnal alkalmazandó. Ez azt jelenti, hogy Marine Le Pen képviselő maradhat a következő parlamenti választásokig, de egy esetleges feloszlatást követően nem indulhat újra a következő öt évben.

„Az ítélet a 2004 és 2016 közötti időszakra vonatkozik, Marine Le Pen ugyanis 2017-ig európai parlamenti képviselő volt, és az asszisztensei számára biztosított pénzösszeget a bíróság szerint nem az európai parlamenti feladataira költötte el, hanem a pártra, tehát valójában sikkasztási üggyel vádolják őt” – mondta az InfoRádióban Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Hozzátette: nem ő az egyetlen, a jelenlegi miniszterelnököt is hasonló vád érte, 2024-ben azonban őt fölmentették.

Marine Le Pen már jelezte, hogy fellebbezni fog az ítélet ellen, a szakértő szerint a probléma az, hogy ennek elbírálása megtörténik-e a 2027-es elnökválasztásig, mert leterheltek a fellebbviteli bíróságok, és ha ítélet is születik, lesz-e még esély a politikus jelölésére. Fejérdy Gergely azt is kiemelte, hogy Le Pent öt évre eltiltották a közügyektől, és ez a fellebbezéstől függetlenül azonnali hatályba is lépett. Ahhoz, hogy elindulhasson a 2027-es elnökválasztáson, arra van szükség, hogy a felmentésére még 2026-ban sor kerüljön, hogy az indulásának törvényi feltételei megvalósulhassanak.

A Nemzeti Tömörülés esetében megoldás lehet, hogy a párt jelenlegi elnökét, a 29 éves Jordan Bardellát indítják el, ha Le Pen nem harcolhat az elnöki posztért. Ezt többen a lehetséges forgatókönyvnek tartják, bár vannak olyanok, akik nem őt tartanák a megfelelő jelöltnek – jelezte a szakértő.

Fejérdy Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a teljes francia politikai elit megdöbbenten vette tudomásul az ítéletet, különösen az, hogy egy bírósági ítélettel félre lehet állítani egy politikust, akinek a pártjára a legutóbbi nemzetgyűlési választáson a franciák harmada szavazott.

„Vitát indított el ez az egész történet, a kormányon belül is egyre többen vannak, akik a megdöbbenésükről és talán egyfajta bírói túlkapásról is beszélnek. Ennek a következménye az is lehet, hogy minden bizonnyal a lakosság még jobban kiábrándul a bírói döntésekből, de a politikusok irányában is lehet egyfajta kiábrándulás” – vélekedett a kutató, és hozzátette, Marine Le Pen valószínűleg áldozatként jelenik majd meg a politikai palettán, és ezért a Nemzeti Tömörülés támogatottsága növekedni fog.