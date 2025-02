Volodimir Zelenszkij egyezkedne az amerikaiakkal

"Biztosítanunk kell és biztosítani is tudjuk azt, hogy a béke erős és tartós legyen, hogy Oroszország soha ne térhessen vissza háborúval" - írta az ukrán elnök. "Ukrajna kész egy erős és hatékony befektetési, illetve biztonsági megállapodásra az Egyesült Államok elnökével. Javasoltuk az eredmények elérésének leggyorsabb és legkonstruktívabb módját. Csapatunk kész éjt nappallá téve dolgozni" - hangoztatta.

Zelenszkij szerdán elutasította azt az amerikai követelést, hogy Ukrajna 500 milliárd dollár értékben ellentételezze ásványkincsekkel a kijevi vezetésnek nyújtott amerikai támogatást, mondván, hogy az Egyesült Államok közel sem nyújtott ilyen mértékű segítséget, és nem ajánlott fel konkrét biztonsági garanciákat sem.

Mike Waltz, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója utóbb felszólította Zelenszkijt: vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz, hogy megkössenek egy olyan megállapodást az ukrajnai ásványkincsek kitermeléséről, amelyben figyelembe veszik a kijevi vezetésnek nyújtott amerikai támogatások összegét is.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.



It’s important for us—and for the entire free world—that American… pic.twitter.com/LH2vNGVGFQ