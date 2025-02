Sorozathívás – volt olyan milliárdos, akit át is vertek az MI segítségével

Az év első heteiben a prémium magyar állampapírok vonzották a legtöbb lakossági pénzt, de a Bónusz Magyar Állampapírt is nagy számban kerestek a megtakarítók – mondta az InfoRádióban Árgyelán Ágnes. A Portfolio elemzője kitért arra is, hogy a Fix Magyar Állampapír jelenlegi kamata 6,5 százalék, és ha valaki most megveszi 6,5 százalékon a FixMÁP-ot, akkor 2028-ig biztosan nem változik a kamat.