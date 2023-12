Kaiser Ferenc: óriási nemzetközi felháborodás lesz, ha még hónapokig elhúzódik a gázai háború

A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta: az izraeli hadsereg először kettévágta a Gázai övezetet, melynek következtében csapatai az északi területek nagy részét megszállták, Gázaváros térségében azonban még látható némi palesztin ellenállás. A térség keleti-középső részén, vagyis a Gázai övezetet körülvevő fal és a Földközi-tenger között található kisebb terület van még a palesztin védők kezén, de „az izraeli gyűrű folyamatosan szorul körülöttük”.

Friss fejlemény, hogy az izraeli páncélos ékek Hán-Júnisz irányában jelentős területeket foglaltak el, továbbá kiürítési parancs is érkezett, így a még az övezetben tartózkodó lakosoknak el kell hagyniuk az otthonaikat. Kaiser Ferenc emlékeztetett, hogy a helyi emberek többsége eddig északról délre menekült, most pedig a déli területek csaknem feléről akarják kiűzni az izraeliek az ott várakozókat, sokan már tovább is álltak onnan.

Az izraeli erők egyik legfőbb célja ugyanis az, hogy elfoglalják Hán-Júniszt, amely Gázaváros után a Hamász második számú központja,

ezért kulcsfontosságú, hogy végül ki veszi át ott a hatalmat.

Az egyetemi docens hozzátette: jelenleg is zajlik az alagutak elárasztása, és már rengeteg bizonyíték előkerült arról, hogy egyre nagyobb számban adják meg magukat a Hamász-harcosok. Ugyanakkor a palesztin iszlamista szervezet szórványosan továbbra is indít rakétatámadásokat Izrael felé. „Még mindig jelentős küzdelem zajlik. Messze nincs végük a harcoknak, de Izrael a várakozásokhoz képest is egészen jól halad a Gázai övezet megtisztításával, elfoglalásával” – magyarázta.

Kaiser Ferenc meglátása szerint a nagy kérdés az, hogy a harcok után mit fog kezdeni Izrael az ottani lakossággal, egyáltalán hogy viszonyul majd a zsidó állam a gázai kérdéshez. Mint mondta, nehéz megmondani, mikor zárulhat le a konfliktus, ez függ attól is, milyen céljai lesznek Izraelnek. Úgy véli,

„óriási nemzetközi felháborodás” lesz, ha még hónapokig elhúzódik a háború.

Megjegyezte: már jelenleg is nagy az elégedetlenség és sok kritika napvilágra jutott a nyugati országok vezetői részéről. Emlékeztetett, hogy eddig több mint 17 ezer palesztin ember halt meg és jelentős többségük nem terrorista volt. Az elhunytak 40 százaléka ráadásul gyermek.

A szakértő szerint ha – a Hamász érdekeinek megfelelően – még több hónapig nem hallgatnak el a fegyverek, akkor a halottak száma elérheti a százezret is. Ez azonban vélhetően komoly ellenreakciókat váltana ki az iszlám világban, és Izrael az Egyesült Államok is „nagyon komoly pozíciókat veszítene”. Éppen emiatt sürgeti Washington folyamatosan Izraelt, hogy lehetőleg minél előbb „oldja meg ezt a problémát”.

Sokan attól tartanak, eszkalálódhat a helyzet, főleg az után, hogy keddre virradóra a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl között jemeni húszi lázadók rakétával találtak el egy norvég tartályhajót. Kaiser Ferenc szerint ebben az esetben Irán felelőssége kerül előtérbe, hiszen köztudottan támogatja ezeket a fegyveres csapatokat, terrorcsoportokat és különböző milíciákat. Utóbbiak az elmúlt időszakban több tucat támadást intéztek amerikai katonai bázisok ellen Szíriában, Irakban és Jordániában is. A húszi lázadókat is támogatja Irán, ők leginkább a hajózásra és a tengeri kereskedelemre jelentenek nagy veszélyt, ami miatt nagyszámú amerikai haditengerészeti erő jelent meg a térségben.

Kaiser Ferenc elmondta: a Hezbollah is indít időnként rakétatámadásokat észak felől Izrael irányába, de ezek csak kisebb katonai beavatkozások ahhoz képest, hogy milyen haditechnika és mennyi katona áll a rendelkezésére. Az ő akciókat illetően inkább „egyfajta szimpátialövöldözés” zajlik. Az egyetemi docens szerint nem lehet kizárni az eszkalációt, ezzel is számolni kell. „Igazából mindenki tudja, hogy a háttérből Irán mozgatja a szálakat. Csak Teheránon múlik, mennyire eszkalálja ezt a konfliktust, a Hamász vezérkarán kívül mindenki mást inkább megoldani szeretné” – összegzett Kaiser Ferenc.