Szijjártó Péter: az történik, ami mindig szokott a választások előtt

Mint arról beszámoltunk, pénteken a Fitch Ratings negatívra módosította Magyarország hosszú lejáratú devizaadósság-besorolásának kilátását, miközben megerősítette a BBB besorolást. A hitelminősítő a 2026-os parlamenti választások közeledtével bevezetett új intézkedések miatt jelentősen rontotta a közpénzügyek előrejelzését.

A fentiekre reagálandó Szijjártó Péter közölte: „a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít, pont úgy, ahogy a Tisza Párt akarja Magyarországon” – olvasható a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményében.

„Ezért most az történik, ami mindig szokott a választások előtt: az adóemelést és megszorításokat akaró nemzetközi pénzvilág képviselői, a »hitelminősítők leminősítenek« minket. Így akarják segíteni a baloldalt” – hangsúlyozta.

„Minket viszont nem tudnak eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától: megyünk tovább az adócsökkentéssel, a családok és a munkahelyteremtés támogatásával” – tette hozzá.