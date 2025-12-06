ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó német Harro Höfliger csarnokavató ünnepségén Debrecenben 2025. november 21-én. A vállalat hatmilliárd forintnyi értékben hajtott végre kapacitásbõvítést a hajdúsági városban, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve több mint száz új munkahely létrehozását.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Szijjártó Péter: az történik, ami mindig szokott a választások előtt

Infostart / MTI

A nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik a választás előtt, azonban a magyar kormányt nem tudják eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától – reagált a Fitch Ratings friss jelentésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Mint arról beszámoltunk, pénteken a Fitch Ratings negatívra módosította Magyarország hosszú lejáratú devizaadósság-besorolásának kilátását, miközben megerősítette a BBB besorolást. A hitelminősítő a 2026-os parlamenti választások közeledtével bevezetett új intézkedések miatt jelentősen rontotta a közpénzügyek előrejelzését.

A fentiekre reagálandó Szijjártó Péter közölte: „a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít, pont úgy, ahogy a Tisza Párt akarja Magyarországon” – olvasható a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményében.

„Ezért most az történik, ami mindig szokott a választások előtt: az adóemelést és megszorításokat akaró nemzetközi pénzvilág képviselői, a »hitelminősítők leminősítenek« minket. Így akarják segíteni a baloldalt” – hangsúlyozta.

„Minket viszont nem tudnak eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától: megyünk tovább az adócsökkentéssel, a családok és a munkahelyteremtés támogatásával” – tette hozzá.

