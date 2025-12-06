ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Halálos tűzpárbaj volt az afgán–pakisztáni határon

Infostart / MTI

Ismét lövöldözést jelentettek pénteken az Afganisztánt és Pakisztánt elválasztó határ menti térségből, a két ország egymást vádolja a harcok kirobbantásával, Kabul pedig hozzátette, hogy négy halálos áldozatról is tudni az afgán oldalon.

Zabihullah Mudzsáhid, a kabuli tálib kormány szóvivője az X-en közölte, a pakisztáni egységek a dél-afganisztáni Kandahár tartományban lévő Szpín Boldaknál nyitottak tüzet az afgán egységekre, amelyek viszonozták azt.

Abdulkarím Dzsahad tartományi kormányzó bejelentette, hogy a lövöldözésben négy civil életét vesztette.

Mosarraf Zajdi pakisztáni miniszterelnöki szóvivő megerősítette a hírt, ám az X-en közzétett üzenetében az afgán felet vádolta a lövöldözés kirobbantásával.

Helyszíni beszámolók szerint az incidens mintegy két órán át tartott.

A két szomszédos országnak régóta feszült a viszonya egymással, októberben pedig fegyveres konfliktus is kirobbant a határ menti térségben, az összecsapásokban pedig több tucat ember halt meg. Ez volt a legsúlyosabb erőszakos cselekmény a térségben 2021 óta, amikor a tálibok átvették a hatalmat Kabulban.

A két fél még októberben tűzszüneti megállapodást írt alá a katari fővárosban, Dohában. A múlt hónapban Isztambulban tartott második tárgyalási forduló azonban hosszú távú megállapodás nélkül ért véget.

Iszlámábád szerint afganisztáni székhelyű fegyveresek támadásokat hajtanak végre Pakisztánban, Kabul ugyanakkor nem reagált a velük szembeni fellépésre irányuló ismételt felhívásokra. A tálibok tagadják, hogy pakisztáni fegyveresek használnák területüket.

