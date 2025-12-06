ARÉNA - PODCASTOK
Péni István a férfi légpuska 10 méteres versenyszám döntőjében a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a tokiói Aszaka Lőtéren 2021. július 25-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Világkupa-bronzérmet szerzett Péni István

Infostart

Világkupa-bronzérmet szerzett Péni István 10m légpuska versenyszámban Katarban.

Szombattól három napon át Dohában rendezik meg a sportlövők szezonzáró csúcsversenyét, a világkupadöntőt, melyen a magyar színeket Péni István, a kisöbű összetett szabadpuska szám idei Európa-bajnoka képviseli.

A 132 ezer euró összdíjazású dohai viadalon 12 versenyszámban osztanak érmeket, és minden számban csupán 12 lövő szerepel. A fináléba a világkupa-állomások győztesei, valamint a novemberi világbajnokság dobogósai, illetve a világranglista legjobbjai jutottak be. A pénzdíjból a verseny első három helyezettjei részesülnek, a győztesek 5000, a másodikok 4000, a harmadik helyezettek pedig 2000 eurót kapnak.

A férfi légpuskát szombaton, az összetettet pedig vasárnap rendezik, rendezték. Előbbi során bronzérmet szerzett Péni István.

világkupa

sportlövészet

péni istván

