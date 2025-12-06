ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Arsenal mérkõzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én. A Liverpool Szoboszlai szabadrúgásból szerzett góljával 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Úszó-Eb, kézi-vb, NB I és Premier League – sport a tévében

Infostart / MTI

Nem lesz hiány sportműsorból szombaton, csak tudjunk választani.

M4 Sport

10.00: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin

11.30 és 15.00: Forma-1, Abu-Dzabi Nagydíj, 3. szabadedzés és időmérő edzés

13.00: Forma-2, Abu-Dzabi Nagydíj, sprintfutam

17.00: Labdarúgás, NB I, Paksi FC-MTK Budapest

19.15: Kosárlabda, férfi NB I, Körmend-Szombathely

M4 Sport+

12.15: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus

14.30: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Puskás Akadémia

17.00: Vízilabda, női Magyar Kupa, döntő

18.50: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin

20.30: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Hollandia-Lengyelország

Sport 1

11.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

19.00: Kézilabda, német bajnokság, RN Löwen-Erlangen

23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans

Sport 2

9.00: Cselgáncs, Grand Slam, Tokió, 1. nap

15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Frölunda-Brynas

19.30: Biliárd, Mosconi Kupa, London

Eurosport 1

9.30 és 10.10: Északi összetett, férfiak és nők, világkupa, 10 km és 5 km tömegrajtos, Trondheim

11.00 és 12.50: Sífutás, világkupa, férfi és női skíatlon, Trondheim

14.10 és 20.00: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, elődöntő

17.30: Alpesisí, nők, világkupa, óriás-műlesiklás, 1. futam, Tremblant

18.15: Alpesisí, férfiak, világkupa, szuperóriás-műlesiklás, Beaver Creek

Eurosport 2

9.00, 9.30 és 11.55: Műkorcsolya, Grand Prix, döntő, jégtánc rövid program, jégtánc kűr és kűr, Nagoja

14.30: Síugrás, férfiak, világkupa, HS134, Wisla

16.30: Biatlon, férfiak, világkupa, sprint, Östersund

18.00: Golf, PGA Tour World Challenge, Albany, 3. nap

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Arsenal

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Sunderland

18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Liverpool

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Getafe

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Real Sociedad

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-FC Barcelona

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Atlético Madrid

Arena 4

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Bayern München

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Eintracht Frankfurt

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Verona-Atalanta

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Derby County-Leicester

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Chelsea

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Como

22.00: Amerikaifutball, NCCA, Alabama-Georgia

2025. december 5. 21:13
Golovin Vlagyimir elárulta, mit lát a legnagyobb problémának
2025. december 5. 20:27
„Nem így akartuk" – Albek Anna a döntetlenről
