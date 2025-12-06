Úszó-Eb, kézi-vb, NB I és Premier League – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin
11.30 és 15.00: Forma-1, Abu-Dzabi Nagydíj, 3. szabadedzés és időmérő edzés
13.00: Forma-2, Abu-Dzabi Nagydíj, sprintfutam
17.00: Labdarúgás, NB I, Paksi FC-MTK Budapest
19.15: Kosárlabda, férfi NB I, Körmend-Szombathely
M4 Sport+
12.15: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus
14.30: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Puskás Akadémia
17.00: Vízilabda, női Magyar Kupa, döntő
18.50: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin
20.30: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Hollandia-Lengyelország
Sport 1
11.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
19.00: Kézilabda, német bajnokság, RN Löwen-Erlangen
23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans
Sport 2
9.00: Cselgáncs, Grand Slam, Tokió, 1. nap
15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Frölunda-Brynas
19.30: Biliárd, Mosconi Kupa, London
Eurosport 1
9.30 és 10.10: Északi összetett, férfiak és nők, világkupa, 10 km és 5 km tömegrajtos, Trondheim
11.00 és 12.50: Sífutás, világkupa, férfi és női skíatlon, Trondheim
14.10 és 20.00: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, elődöntő
17.30: Alpesisí, nők, világkupa, óriás-műlesiklás, 1. futam, Tremblant
18.15: Alpesisí, férfiak, világkupa, szuperóriás-műlesiklás, Beaver Creek
Eurosport 2
9.00, 9.30 és 11.55: Műkorcsolya, Grand Prix, döntő, jégtánc rövid program, jégtánc kűr és kűr, Nagoja
14.30: Síugrás, férfiak, világkupa, HS134, Wisla
16.30: Biatlon, férfiak, világkupa, sprint, Östersund
18.00: Golf, PGA Tour World Challenge, Albany, 3. nap
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Arsenal
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Sunderland
18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Liverpool
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Getafe
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Real Sociedad
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-FC Barcelona
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Atlético Madrid
Arena 4
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Bayern München
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Eintracht Frankfurt
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Verona-Atalanta
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Derby County-Leicester
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Chelsea
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Como
22.00: Amerikaifutball, NCCA, Alabama-Georgia