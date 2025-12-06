ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat
Babos Bence, a Diósgyõri VTK (k), valamint Nagy Dominik (b2) és Katona Levente (j), a Nyíregyháza játékosai a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában játszott Diósgyõri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC mérkõzésen a diósgyõri DVTK Stadionban 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Vajda János

VAR-drámával zárult a Diósgyőr-Nyíregyháza mérkőzés

Infostart / MTI

A Diósgyőr hazai pályán 2-0-ra nyert a csaknem egy félidőn át emberhátrányban játszó Nyíregyháza ellen a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában.

Gyorsan vezetéshez jutott a hazai csapat, Acolatse az alapvonaltól, balról becselezte magát a tizenhatoson belülre, belepöckölt a labdába, amely Kovács Milánon irányt változtatva Kovács Dániel lába között került a kapuba. Nagyjából kiegyenlített volt a küzdelem, de a hazaiak részéről Acolatse elfutásai rendre veszélyt jelentettek. Ezzel együtt egyenlíthetett volna a vendég együttes, Gilbert azonban a huszadik percben a kapusba lőtte a labdát, pedig teljesen egyedül maradt az ötösön. Később szöglet után is közel állt a gólszerzéshez a Nyíregyháza, de Sentic bravúrral védett. A játékrész hajrájában parázs jelenetek játszódtak le a hazai kapu előtt, sérülések miatt többször állt a játék. A gólszerzési lehetőségek alapján akár vezethettek volna a vendégek, mégis hátrányban vonultak az öltözőbe a szünetre.

Az első félidő második felében sok helyzetet kidolgozó Nyíregyháza nehéz helyzetbe került a pihenőt követően, mert Katona Levente a második sárga lapjával kiállt. Ennek ellenére egy darabig jól tartotta magát a vendég csapat, de a DVTK egy ellentámadásból növelte előnyét a hetvenedik percben, amikor Acolatse látványos mozdulattal elvetődve, félfordulattal lőtt a kapuba. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a három pont sorsa. A 93. percben még Szatmári is betalált egy szabadrúgást követő kapu előtti kavarodásban, de videobíró vizsgálata alapján nem adta meg a harmadik hazai gólt a játékvezető.

A két csapatot a meccs előtt egy helyezés és egy pont választotta el egymástól a mezőny hátuljában – csak a Kazincbarcika áll mögöttük –, így a három ponttal a DVTK javított helyzetén, míg a Nyíregyháza maradt a 11. helyen.

Az orosz-ukrán háború az elmúlt három és fél évben jóformán az egész világon megváltoztatta a légi közlekedést, hiszen Ukrajna felett tilos civil gépekkel repülni, Oroszország légterét pedig a kölcsönös szankciók miatt számos légitársaság nem használhatja. Ez mindent átalakított: az útvonalakat, a menetrendeket és az árakat is.
2025. december 6.
