VAR-drámával zárult a Diósgyőr-Nyíregyháza mérkőzés

Gyorsan vezetéshez jutott a hazai csapat, Acolatse az alapvonaltól, balról becselezte magát a tizenhatoson belülre, belepöckölt a labdába, amely Kovács Milánon irányt változtatva Kovács Dániel lába között került a kapuba. Nagyjából kiegyenlített volt a küzdelem, de a hazaiak részéről Acolatse elfutásai rendre veszélyt jelentettek. Ezzel együtt egyenlíthetett volna a vendég együttes, Gilbert azonban a huszadik percben a kapusba lőtte a labdát, pedig teljesen egyedül maradt az ötösön. Később szöglet után is közel állt a gólszerzéshez a Nyíregyháza, de Sentic bravúrral védett. A játékrész hajrájában parázs jelenetek játszódtak le a hazai kapu előtt, sérülések miatt többször állt a játék. A gólszerzési lehetőségek alapján akár vezethettek volna a vendégek, mégis hátrányban vonultak az öltözőbe a szünetre.

Az első félidő második felében sok helyzetet kidolgozó Nyíregyháza nehéz helyzetbe került a pihenőt követően, mert Katona Levente a második sárga lapjával kiállt. Ennek ellenére egy darabig jól tartotta magát a vendég csapat, de a DVTK egy ellentámadásból növelte előnyét a hetvenedik percben, amikor Acolatse látványos mozdulattal elvetődve, félfordulattal lőtt a kapuba. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a három pont sorsa. A 93. percben még Szatmári is betalált egy szabadrúgást követő kapu előtti kavarodásban, de videobíró vizsgálata alapján nem adta meg a harmadik hazai gólt a játékvezető.

A két csapatot a meccs előtt egy helyezés és egy pont választotta el egymástól a mezőny hátuljában – csak a Kazincbarcika áll mögöttük –, így a három ponttal a DVTK javított helyzetén, míg a Nyíregyháza maradt a 11. helyen.