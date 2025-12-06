ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat
Woman hands pushing a shopping trolley in a supermarket.
Nyitókép: chameleonseye/Getty Images

A biztonsági kamera buktatta le a pimasz tolvajokat - videó

Infostart

A Sárvári Járási Ügyészség többrendbeli, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett lopás miatt emelt vádat két férfival és egy nővel szemben, akik - a vád szerint - több áruházból tulajdonítottak el különböző termékeket.

A vádirat szerint az elkövetők előzetesen felosztották egymás között a szerepeket, az üzletekben közösen, nagyrészt élelmiszerekkel telepakolták a bevásárló kocsikat, majd az egyik férfi a bejárathoz ment, a mozgásérzékelős ajtót kívülről kinyitotta, amin keresztül a másik férfi a kocsit kitolta az áruházból.

A vádlottak ezzel a módszerrel 2024 decemberében 43.000 forint, 2025 januárjában 202.000 forint és 163.000 forint kárt okoztak a sértetteknek, melyből 365.000 forint a termékek visszavételével megtérült.

Az egyik biztonsági kamera felvétlét az ügyészség tette közzé:

A biztonsági kamera buktatta le a pimasz tolvajokat - videó

lopás

tolvaj

bűnszövetség

Az orosz-ukrán háború az elmúlt három és fél évben jóformán az egész világon megváltoztatta a légi közlekedést, hiszen Ukrajna felett tilos civil gépekkel repülni, Oroszország légterét pedig a kölcsönös szankciók miatt számos légitársaság nem használhatja. Ez mindent átalakított: az útvonalakat, a menetrendeket és az árakat is.
