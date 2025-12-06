Házi őrizethez hasonló bűnügyi felügyelet alá került a Szőlő utcai javítóintézet egyik ügyintézője, aki a gyanú szerint bizonyítékot tüntetett el az épületből. Juhász Péter Pál igazgató volt munkatársa bútorokat vitt el az intézményből, emellett meg akarta akadályozni, hogy a hatóságok bejussanak az egyik fürdőszobába.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője arról számolt be, hogy eddig három gyanúsítottja van az ügynek. A korábbi igazgató és élettársa február 28-ig lesz előzetes letartóztatásban, az ügyintéző bűnügyi felügyelete négy hónapon át fog tartani – válaszolta a 24.hu megkeresésére.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki azt a javítóintézetben ügyintézőként dolgozó nőt, aki a gyanú szerint a szexuális bűncselekménnyel összefüggésbe hozható bizonyítékokat ismeretlen helyre vitte. A nő emberkereskedelemmel kapcsolatos bűnpártolás bűntettével gyanúsított, az ügyészség négy hónapos bűnügyi felügyeletét indítványozza azzal, hogy nem tarthat kapcsolatot a javítóintézet dolgozóival.