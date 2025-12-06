ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 6. szombat Miklós
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Bűnügyi felügyelet alá került a Szőlő utcai javítóintézet egyik ügyintézője

Infostart

Négy hónapra bűnügyi felügyelet alá került a Szőlő utcai javítóintézet egyik ügyintézője, aki bizonyítékokat vitt el ismeretlen helyre a gyanú szerint. A nő emellett meg akarta akadályozni, hogy a hatóságok bejussanak az egyik fürdőszobába. Az intézkedés a házi őrizethez lesz hasonló.

Házi őrizethez hasonló bűnügyi felügyelet alá került a Szőlő utcai javítóintézet egyik ügyintézője, aki a gyanú szerint bizonyítékot tüntetett el az épületből. Juhász Péter Pál igazgató volt munkatársa bútorokat vitt el az intézményből, emellett meg akarta akadályozni, hogy a hatóságok bejussanak az egyik fürdőszobába.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője arról számolt be, hogy eddig három gyanúsítottja van az ügynek. A korábbi igazgató és élettársa február 28-ig lesz előzetes letartóztatásban, az ügyintéző bűnügyi felügyelete négy hónapon át fog tartani – válaszolta a 24.hu megkeresésére.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki azt a javítóintézetben ügyintézőként dolgozó nőt, aki a gyanú szerint a szexuális bűncselekménnyel összefüggésbe hozható bizonyítékokat ismeretlen helyre vitte. A nő emberkereskedelemmel kapcsolatos bűnpártolás bűntettével gyanúsított, az ügyészség négy hónapos bűnügyi felügyeletét indítványozza azzal, hogy nem tarthat kapcsolatot a javítóintézet dolgozóival.

Kezdőlap    Belföld    Bűnügyi felügyelet alá került a Szőlő utcai javítóintézet egyik ügyintézője

javítóintézet

bűnügyi felügyelet

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga G. Gábor: még egy olyat, mint az azerbajdzsáni repülőgép szerencsétlensége volt, nem engedhet meg magának a légi közlekedés

Varga G. Gábor: még egy olyat, mint az azerbajdzsáni repülőgép szerencsétlensége volt, nem engedhet meg magának a légi közlekedés

Az orosz-ukrán háború az elmúlt három és fél évben jóformán az egész világon megváltoztatta a légi közlekedést, hiszen Ukrajna felett tilos civil gépekkel repülni, Oroszország légterét pedig a kölcsönös szankciók miatt számos légitársaság nem használhatja. Ez mindent átalakított: az útvonalakat, a menetrendeket és az árakat is.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Orbán Viktor: napokon belül hatalmas üzleti delegáció indul Moszkvába

Bejelentette Orbán Viktor: napokon belül hatalmas üzleti delegáció indul Moszkvába

A következő napokban egy hatalmas üzleti delegáció fog Moszkvába utazni - közölte Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi a terv? Kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország: egyszer már súlyos kudarcot vallottak vele

Mi a terv? Kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország: egyszer már súlyos kudarcot vallottak vele

Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia bombards Ukraine as US says progress made in talks with Kyiv

Russia bombards Ukraine as US says progress made in talks with Kyiv

President Zelensky says an attack on a rail hub near Kyiv was "meaningless from a military point of view".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 14:02
Új kerékpárút épül
2025. december 6. 13:28
Magyarország is beszáll a humanoid robotok piacára
×
×
×
×