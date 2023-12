"Három dologra van szükségünk az Egyesült Államoktól: bombákra, bombákra és bombákra." Ezt Benjamin Netanjahu közölte egy zártkörű, kormánytisztviselőknek tartott tájékoztatón. Az izraeli miniszterelnök ugyanakkor elismerte: az eddigi légitámadások olyan sok civil áldozatot követeltek, hogy még a zsidó állam legelkötelezettebb szövetségesei is tiltakozni kezdtek - idézte a Financial Times.

A londoni újság szerint az eddigi pusztítás mértéke vetekszik a náci Németországot ért bombázások okozta rombolással és jócskán túltesz a szövetségesek legintenzívebb, iraki légitámadásain is. A második világháború utolsó három évében 61 német nagyvárost értek tömeges bombatámadások. Ezek következtében Hamburgban az épületek 75 százaléka, Kölnben 61 százaléka, míg Drezdában 51 százaléka dőlt romba.

de egyes körzetekben több mint a 70 százaléka lett törmelékhalmaz, miközben egész lakónegyedek váltak a földdel egyenlővé. A borzalmas légicsapásoknak 15 ezernél is több halálos áldozata van, akik közül - izraeli közlés szerint - legalább ötezren a Hamász harcosai lehettek. Összehasonlításul: az USA 2003-as iraki inváziójának első kilenc hónapja alatt 12 ezer civil vesztette életét.

"Kijelenthetjük, hogy a Gáza elleni légi háború a történelem egyik legtöbb áldozatot követelő támadássorozata, amelyet hagyományos fegyverekkel hajtottak végre" - állapította meg Robert Pape amerikai hadtörténész.

