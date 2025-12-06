ARÉNA - PODCASTOK
Autók közlekednek egy sztrádán.
Nyitókép: Getty Images/gehringj

Félmilliárd forint maradhatott az autósoknál szeptember óta

Infostart

Szeptember óta az autópálya-matrica online megvásárlása nem kerül többe annál, mintha benzinkúton szereznénk be, a kényelmi díj eltörlésével idén ősszel több mint félmilliárd forint marad az autósoknál – közölte az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-oldalán.

Solymár Károly Balázs úgy fogalmazott, a kormány döntésének hatása kézzel fogható és az éves jogosultságok beszerzésén január végéig akár 1,3 milliárd forintot spórolhatnak meg a sztrádahasználók.

Az államtitkár azt mondta, az intézkedés azonnali megtakarítást jelent a magyar családok számára.

Felhívta a figyelmet a digitális vásárlás előnyeire, mert az „néhány kattintással intézhető, teljesen papírmentes, tehát környezetbarát”.

Célunk, hogy Magyarországon a digitális közszolgáltatások valóban az embereket szolgálják. Egyszerűen, gyorsan és többletköltségek nélkül – fogalmazott Solymár Károly Balázs.

„A kényelmi díj ment, a kényelem marad” – zárta bejegyzését az államtitkár.

közlekedés

autó

autópálya-matrica

energiaügyi minisztérium

