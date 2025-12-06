Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik – videó

(Cikkünk frissül.)

„Köszönöm, hogy engem ilyen kedvesen fogadtak, de az igazi nagy esemény nem én vagyok, hanem hogy a Jenő visszatért” – kezdte Orbán Viktor, aki a Mikulás napja kapcsán elmondta, hogy nagyon szereti a csokoládét, ezért nem cipőt, hanem csizmát rak ki ilyenkor, ezenkívül pedig minden december 6-a délután várja édesanyja telefonhívását, hogy elmondja, járt náluk a Mikulás.

Ezután a gyereknevelésről beszélve arról beszélt Orbán, hogy Magyarországon a családokat a nők tartják egyben, és a férfiak gyakran kimaradnak a családi munkákból. „A férfiaknak többet kellene tennie a családokért. Alapvetően az asszonyok tartják össze a családokat, a mindennapokban a férfiaknak is nagyobb szerepet kellene vállalniuk” – kezdte Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen, aki azt is elmesélte, hogy a 90-es években az Apukám világa című műsort hallgatta, amikor a konditeremben izzadt.

A beszélgetésben kiemelték, mi a hét legnagyobb királysága és tahósága. „Brüsszel átminősítette az oroszok elleni szankciókat gazdaságpolitikai döntéssé. Előbbit megvétóztam, utóbbihoz nem kell egyhangú döntés. Brüsszel döntése tahóság!” – jelentette ki Orbán Viktor.

A háborút illetően a miniszterelnök úgy fogalmazott, a béke kérdésében nagyszerű, hogy az Egyesült Államoknak olyan elnöke van, amely a háború ellen dolgozik. Miután a harcok a szomszédunkban zajlanak, Európa pedig háborúra készül, így csak az a kérdés, ki tudunk-e maradni a háborúból.

„Megszakadtak a diplomácia kapcsolatok, bevezették a szankciókat, a sorkatonaság visszaállítását akarják és a hadi gazdaságra való átállás is folyamatban van. Ezt már csak az összecsapás szakasza követi. Ahhoz, hogy kimaradjunk belőle, ahhoz erő kell! Tanulni kell a történelemből!

A jövő évi választás lesz a háború előtti utolsó választás.

Amilyen kormányunk lesz, az lesz a sorsunk a háborúban. A nemzeti kormánnyal van esélyünk, hogy elkerüljük a legrosszabbat” – erősítette meg a kormányfő.

Elmondta továbbá, hogy egy kisméretű országban előre kell gondolkodni. „Egy ekkora ország nem engedheti meg, hogy buta vezetője legyen.” A miniszterelnök megjegyezte, készül a jövőre. Nem csak a választási győzelemre készül, de az utána lévő időszakra is. Közben egyeztet az amerikaiakkal és az oroszokkal is a jövőbeni gazdasági együttműködésről, mert egy felelős vezetőnek erről is előre kell gondolkodnia – derül ki a Mandiner tudósításából.

„Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, ezt már régen megtanultuk, de azért nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a háború bizony van, akinek gazdasági érdeke. Egyre többet beszélnek Brüsszelben a befagyasztott orosz pénzekről, erre érdemes odafigyelni” – fogalmazott a kormányfő.

A belpolitikai ügyeket illetően a tiszás megszorítócsomag is szóba került. Orbán Viktor szerint két út van:

a baloldaliak szerint jobb, ha a politikai szereplők kezében van a döntés gazdasági kérdésekben,

a kormánynál viszont úgy gondolják, hogy csak annyit vesznek el, amennyi feltétlenül szükséges.

„A baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent. A végén mindig ide jutunk” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban elmondta, jóval több pedofil ül börtönben, mint a 2010 előtti időkben, ebben a kérdésben nem lehet tolerancia. „Aki gyerekhez nyúl, miszlikbe kell aprítani, ahogy édesanyám mondaná, »kikaparom a szemét«” – jelentette ki a kormányfő, aki az MNB-vizsgálatról is elmondta, hogy az ügyben komoly eredményeket vár.

„Nem akarom azt mondani, hogy hibátlanok vagyunk, de nem vitassuk el, az elmúlt 15 évben Magyarország gyarapodott. A családok, a vállalkozások egyaránt, de lehet ezt még jobban is csinálni. És ezt meg is mutatjuk!” – fogalmazott.

