A karácsony továbbra is az egyik legfontosabb szezon az édességet készítők, termelők és gyártók számára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetsége által készített körkép szerint a 2025-ös ünnepi szezonban is az látszik, hogy a vásárlók erősen érdeklődnek a hagyományos, nosztalgikus ízek és formák iránt, de az innovatív termékek is egyre keresettebbek.

Az InfoRádió Intődy Gábortól, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárától megtudta,

egyrészt van egy nagyon erős, tradicionális termékek iránti kereslet – kókuszos és zselés szaloncukor –, lehetőleg hagyományos csomagolásban,

de az újítók is megjelentek például a dubaji csoki, a megbolondított töltelékek vagy az aszalt gyümölcsös termékek környékén.

„Mind a két igény létezik. Nem is feltétlenül arról van szó, hogy valaki ilyen, valaki olyan, hanem ez simán megfér egy egyéni ízlésen belül is, vagy a család dönt így, hogy keresik a régit is, az újat is” – tette hozzá.

A gyártók pedig alkalmazkodnak, úgy alakítják a kínálatot, hogy mindenki megtalálhassa, amit keres.

A december 6. előtti hetekben átlagosan csaknem 8-9 millió csokoládémikulást vásárolnak Magyarországon, ezen kívüli 33 500 tonna szaloncukrot. Hogy melyik család mit, mennyit enged meg magának, az Intődy Gábor szerint természetesen nagyon változó.

Arról is beszélt, hogy stabilizálódott a kakaóbab ára.

„Részben a kakaó árának az elszállása volt az oka a csokoládé jellegű termékek drágulásának. Hozzáteszem, hogy maga a kakaó-alapanyagnak nagyon ritkán nagyobb az értéke, mint a teljes terméknek a 20 százaléka, és egyéb változások is befolyásolják a csokoládé árat, de tény az, hogy a kakaónak a sokkszerű áremelkedése eléggé megütötte a gyártókat, így a fogyasztókat is korábban, mostanra úgy tűnik, hogy bár jóval magasabb áron, de legalább stabilizálódott a kakaónak az ára, jobban tudnak a cégek tervezni.”

A fogyasztók választásait egyre inkább befolyásolják a fenntarthatósági szempontok, valamint a praktikus, környezettudatos csomagolási megoldások is.