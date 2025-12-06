ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 6. szombat Miklós
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Joulupukki, a lappföldi Mikulás a MikulásGyár karitatív akció megnyitóján a budapesti Millenáris Parkban 2018. november 30-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Most pusztul el 9 millió csokimikulás – de mi még karácsonyig? Mutatjuk!

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Kiegyensúlyozott szezont várnak az idei karácsonyi időszakban a magyar édességgyártók. A fogyasztók továbbra is szívesen vásárolnak zselés szaloncukrot, de a dubaji csokoládés édességekre is nagy a kereslet.

A karácsony továbbra is az egyik legfontosabb szezon az édességet készítők, termelők és gyártók számára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetsége által készített körkép szerint a 2025-ös ünnepi szezonban is az látszik, hogy a vásárlók erősen érdeklődnek a hagyományos, nosztalgikus ízek és formák iránt, de az innovatív termékek is egyre keresettebbek.

Az InfoRádió Intődy Gábortól, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárától megtudta,

  • egyrészt van egy nagyon erős, tradicionális termékek iránti kereslet – kókuszos és zselés szaloncukor –, lehetőleg hagyományos csomagolásban,
  • de az újítók is megjelentek például a dubaji csoki, a megbolondított töltelékek vagy az aszalt gyümölcsös termékek környékén.

„Mind a két igény létezik. Nem is feltétlenül arról van szó, hogy valaki ilyen, valaki olyan, hanem ez simán megfér egy egyéni ízlésen belül is, vagy a család dönt így, hogy keresik a régit is, az újat is” – tette hozzá.

A gyártók pedig alkalmazkodnak, úgy alakítják a kínálatot, hogy mindenki megtalálhassa, amit keres.

A december 6. előtti hetekben átlagosan csaknem 8-9 millió csokoládémikulást vásárolnak Magyarországon, ezen kívüli 33 500 tonna szaloncukrot. Hogy melyik család mit, mennyit enged meg magának, az Intődy Gábor szerint természetesen nagyon változó.

Arról is beszélt, hogy stabilizálódott a kakaóbab ára.

„Részben a kakaó árának az elszállása volt az oka a csokoládé jellegű termékek drágulásának. Hozzáteszem, hogy maga a kakaó-alapanyagnak nagyon ritkán nagyobb az értéke, mint a teljes terméknek a 20 százaléka, és egyéb változások is befolyásolják a csokoládé árat, de tény az, hogy a kakaónak a sokkszerű áremelkedése eléggé megütötte a gyártókat, így a fogyasztókat is korábban, mostanra úgy tűnik, hogy bár jóval magasabb áron, de legalább stabilizálódott a kakaónak az ára, jobban tudnak a cégek tervezni.”

A fogyasztók választásait egyre inkább befolyásolják a fenntarthatósági szempontok, valamint a praktikus, környezettudatos csomagolási megoldások is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Most pusztul el 9 millió csokimikulás – de mi még karácsonyig? Mutatjuk!

szaloncukor

mikulás

csokimikulás

intődy gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tüzet nyitottak a francia katonák, Putyin megállapodott a világ legnépesebb országával - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton

Tüzet nyitottak a francia katonák, Putyin megállapodott a világ legnépesebb országával - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton

Drónokat észleltek csütörtök este a normandiai Brest kikötőjében található Ile Longue nevű katonai bázis felett, amely a francia nukleáris ballisztikus rakétákat hordozó tengeralattjáróknak ad otthont, a francia tengerészgyalogosok tüzet nyitottak a drónokra. Vlagyimir Putyin orosz elnök indiai látogatásán egy 70 pontos javaslatot fogadtak el Narendra Modi miniszterelnökkel. Az Egyesült Államok újra érvényesíteni kívánja dominanciáját a nyugati féltekén, erősíti katonai jelenlétét az indo–csendes-óceáni térségben, és felülvizsgálhatja Európához fűződő viszonyát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő időjárást hozott a Mikulás: erre készülhetünk a hétvégén, sokaknak nem fog tetszeni

Elképesztő időjárást hozott a Mikulás: erre készülhetünk a hétvégén, sokaknak nem fog tetszeni

Szürke, borongós napokkal indul a hétvége és a jövő hét első fele, többfelé tartós köddel és csak kevés napsütéssel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Deadly border fighting breaks out between Pakistan and Afghanistan

Deadly border fighting breaks out between Pakistan and Afghanistan

Both sides accuse the other of starting the overnight fighting and breaching a fragile ceasefire agreed in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 08:35
Borús előrejelzés érkezett Magyarországról
2025. december 5. 19:52
Ítéletet mondtak a kormány gazdaságpolitikájáról
×
×
×
×