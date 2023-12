Újabb légicsapások és a heves harcok a Gázai övezetben

A Hamász egészségügy-minisztériumának közlése szerint az október 7. óta tartó konfliktusban 18 205-en haltak meg, túlnyomó többségükben nők és kiskorúak. A sebesültek száma 49 645 - közölte a tárca szóvivője, Asraf al-Kudra. Az egészségügyi minisztérium úgy tudja, hogy többtucatnyian haltak meg a Hán-Júnisz és Rafah elleni legutóbbi légitámadásokban, továbbá Gázavárosban, Dzsabálíja, Nuszejrat és Maghazi menekülttáborokban.

A 360 négyzetkilométernyi terület déli részében, az egyiptomi határ közelében százezrek zsúfolódtak össze. Az ENSZ adatai szerint a lakóhelyek több mint fele megsemmisült vagy megrongálódott a háborúban, 1,9 millió ember, azaz a lakosság 85 százaléka kényszerült otthona elhagyására. Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) szerint a december 3. óta Rafahba érkezett tízezrek rettenetes körülményeket találtak, a menedékhelyek kívül és belül már zsúfolásig tele voltak."Tömegek várakoznak órákig a segélyosztó helyeknél, reménytelenül várnak élelemre, vízre, menedékre, ápolásra és védelemre", a latrinák hiánya pedig tovább növeli a betegségek terjedésének veszélyét" - közölte az OCHA.

Khan yunis - the battle only intensifies as the IDF is closing in. Reports of a bounty on Sinwar head going around between the locals who defied the orders to evacuate pic.twitter.com/vmz1S5f9Ai