Most el is találtak egy hajót a rakézátó húszik a Vörös-tengeren

Rakétatalálat érte keddre virradóra a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl között a jemeni partoknál haladó norvég Strinda nevű tartályhajót - jelentette X-üzenetben az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága. A CENTCOM szerint a manőverező robotrepülőgépet a jemeni húszi lázadók által ellenőrzött területről indították. A találat tüzet és károkat okozott a tartályhajón.

A brit tengeri kereskedelmi hivatal (UKMTO) jelentése szerint az incidensre a jemeni part menti el-Mukha várostól 15 tengeri mérföldre nyugatra került sor.

ATTACK



Incident has been reported to UKMTO as a missile attack, military authorities are providing assistance to the affected vessel. Vessel and all crew are reported safe.