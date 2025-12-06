ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat Miklós
Egy Unitree Robotics G1 EDU humanoid robot a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) humanoid és négylábú robotok fejlesztésével foglalkozó kutatócsoportjának létrehozásáról tartott sajtótájékoztatón a HUN-REN SZTAKI innovációs és demonstrációs épületében 2025. december 1-jén.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyarország is beszáll a humanoid robotok piacára

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A HUN-REN SZTAKI most megalakult kutatócsoportja nem humanoid robotokat fog gyártani – hangsúlyozta a HUN-REN SZTAKI kutatója, aki szerint a robotok a jövőben majd olyan területeken lehetnek hasznosak, amelyek az emberek számára veszélyesek.

A járműipari és gyártáshoz kapcsolódó kompetenciákra, valamint a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek terén szerzett tapasztalatokra építve új, humanoid robotikára fókuszáló kutatócsoport kezdi meg munkáját a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (SZTAKI). Az előrejelzések szerint a humanoid robotok piaca robbanásszerű növekedés előtt áll, amelyben hazánk is szerepet kíván vállalni.

Bokor Ákos, a Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium munkatársa az InfoRádióban elmondta: a kutatócsoport nem humanoid robotokat fog gyártani. A SZTAKI régóta foglalkozik mesterséges intelligenciával, azon belül a Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumnak is vannak ilyen aspektusai, mint például az autonóm rendszerek, autonóm robotok, tehát az intézetben minden tudás adott az új kutatócsoport munkájához. Kaptak is már robotokat, egy humanoid mellett egy négylábú robotjuk is van, mindkettőn elkezdték már a fejlesztéseket. Ha pedig ezek bekerülnek majd a közhasználatba – akár a gyártásba, akár mondjuk orvosi- vagy közigazgatási alkalmazásba –, akkor a munkájukkal „meg tudják támogatni” a használatukat – fogalmazott.

Budapest, 2025. december 1. Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelõs kormánybiztos (j), Monostori László, a HUN-REN SZTAKI igazgatója (k) és Váncza József professzor, a HUN-REN SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának részlegvezetõje a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) humanoid és négylábú robotok fejlesztésével foglalkozó kutatócsoportjának létrehozásáról tartott sajtótájékoztatón a HUN-REN SZTAKI innovációs és demonstrációs épületében 2025. december 1-jén. MTI/Purger Tamás
Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelõs kormánybiztos (j), Monostori László, a HUN-REN SZTAKI igazgatója (k) és Váncza József professzor, a HUN-REN SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának részlegvezetõje a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) humanoid és négylábú robotok fejlesztésével foglalkozó kutatócsoportjának létrehozásáról tartott sajtótájékoztatón. MTI/Purger Tamás

Az újonnan alakult kutatócsoport most határozza meg azokat a kutatási irányokat, amelyekkel később ezt az integrációt nagymértékben előre tudja majd lendíteni. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a SZTAKI nem szeretne humanoid robotokat gyártani, inkább a szoftveres kutatási részben fognak részt vállalni – tette hozzá Bokor Ákos.

Kitért arra is, hogy a robotok a hétköznapi élet mely területein lehetnek hasznosak:

„Akár egy ipari környezetben egyes folyamatoknak a kiváltásában, akár az egészségügyben monduk egy orvos asszisztenseként is sokat lehet ezeket használni. Nagy előnye egy humanoid robotnak, hogy helyváltoztatás nélkül körbe tudja forgatni a derekát, tehát egy adott műszert akár a háta mögül is oda tud adni egy mozdulattal az orvosnak. De bevethetők – főleg a négylábú robotok, de a humanoidok is – olyan veszélyes környezetekben, ahová az embereket nem szívesen küldjük be, például egy katasztrófa utáni felderítésnél. Emellett a közigazgatásban is segítségét tudjuk venni a robotoknak olyan feladatok kiváltására, amik unalmasak, vagy amelyeket nagyon sokszor kell elvégezni” – sorolta a szakértő.

A robotok nem fogják elvenni valójában a munkát, csupán eszközként fogjuk tudni használni azokat a mindennapokban

– fogalmazta meg a véleményét.

A humanoid robotok az elmúlt egy-másfél évben kezdtek el drasztikusan elterjedni, azzal együtt, hogy a fejlettségük is növekedni kezdett. Kiugrást az elmúlt fél év jelentett, most már hetente, kéthetente jelennek meg újabb robotok. Az, hogy ténylegesen használni is lehessen ezeket mondjuk kórházakban vagy valamilyen gyári környezetben, „az nem egy 1-2 hónapos folyamat, de nem is a távoli 5-10 éves jövőt mondanám” – vélekedett.

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a projektet bemutató sajtóeseményen azt mondta, Magyarország már high-tech ipari ország, gazdasága főleg az autógyártásra épül. A politikus szerint, ha a magyarok képesek a legkomplexebb ipari terméket, autót gyártani, akkor a humanoid robotokkal is tudnak foglalkozni.

robotika

mesterséges intelligencia

hun-ren

humanoid robot

