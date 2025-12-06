F1: baleset szakította meg a szabadedzést Abu-Dzabiban – videó

A Mercedes brit pilótájától mindössze négy ezreddel maradt el a pénteki két tréninget megnyerő Lando Norris, aki vezeti a világbajnoki pontlistát. A McLaren brit versenyzőjét a címvédő és az ötödik vb-diadalára hajtó holland Max Verstappen követte a Red Bull-lal, míg a vb-trófeáért még szintén küzdő ausztrál Oscar Piastri – Norris csapattársa – ötödik lett.

A Ferrarik tovább szenvednek, a monacói Charles Leclerc nyolcadik, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton pedig csupán 18. lett az edzésen, ráadásul utóbbi falnak csapta az autóját, amiért piros zászlóval meg kellett szakítani a programot.

Lewis Hamilton finds the barriers after a big spin at Turn 9 ?#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/h9TAXqpoEj — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

A vb-címért versengő trióból Verstappen lemaradása 12 pont az éllovas Norristól, akit 16 pontos hátránnyal követ az összetett harmadik helyén Piastri.

Az idényzáró versenyhétvége hivatalos programja 15 órától az időmérő edzéssel folytatódik.

Eredmények, 3. szabadedzés:

George Russell (brit, Mercedes) 1:23.334 perc Lando Norris (brit, McLaren) 1:23.338 Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:23.458 Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:23.585 Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:23.593 Esteban Ocon (francia, Haas) 1:23.605

A további program: