Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíjának elsõ szabadedzésén a Yas Marina versenypályán 2025. december 5-én. A futamot december 7-én rendezik.
Nyitókép: MTI/AP/Altaf Kadri

F1: baleset szakította meg a szabadedzést Abu-Dzabiban – videó

Infostart / MTI

George Russell bizonyult a leggyorsabbnak szombaton a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj harmadik szabadedzésén.

A Mercedes brit pilótájától mindössze négy ezreddel maradt el a pénteki két tréninget megnyerő Lando Norris, aki vezeti a világbajnoki pontlistát. A McLaren brit versenyzőjét a címvédő és az ötödik vb-diadalára hajtó holland Max Verstappen követte a Red Bull-lal, míg a vb-trófeáért még szintén küzdő ausztrál Oscar Piastri – Norris csapattársa – ötödik lett.

A Ferrarik tovább szenvednek, a monacói Charles Leclerc nyolcadik, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton pedig csupán 18. lett az edzésen, ráadásul utóbbi falnak csapta az autóját, amiért piros zászlóval meg kellett szakítani a programot.

A vb-címért versengő trióból Verstappen lemaradása 12 pont az éllovas Norristól, akit 16 pontos hátránnyal követ az összetett harmadik helyén Piastri.

Az idényzáró versenyhétvége hivatalos programja 15 órától az időmérő edzéssel folytatódik.

Eredmények, 3. szabadedzés:

  1. George Russell (brit, Mercedes) 1:23.334 perc
  2. Lando Norris (brit, McLaren) 1:23.338
  3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:23.458
  4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:23.585
  5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:23.593
  6. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:23.605

A további program:

  • időmérő edzés 15.00
  • futam vasárnap 14.00

