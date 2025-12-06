ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat
Negatívra módosította Magyarország hosszú lejáratú devizaadósság-besorolásának kilátását pénteken a Fitch Ratings htielminősítő, miközben megerősítette a BBB besorolást
Nyitókép: GettyImages/Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

Borús előrejelzés érkezett Magyarországról

Infostart / MTI

Negatívra módosította Magyarország hosszú lejáratú devizaadósság-besorolásának kilátását pénteken a Fitch Ratings, miközben megerősítette a BBB besorolást. A hitelminősítő a 2026-os parlamenti választások közeledtével bevezetett új intézkedések miatt jelentősen rontotta a közpénzügyek előrejelzését.

A hitelminősítő lényegesen rontotta a közpénzügyek előrejelzését a 2026-os parlamenti választások közeledtével bevezetett új intézkedések miatt. A Fitch azt prognosztizálja, hogy a költségvetési hiány a 2025-ös 5 százalékról 5,6 százalékra szélesedik 2026-ban, jelentősen meghaladva a kormány eredeti 3,7 százalékos célját és a BBB kategória 3 százalékos medián értékét.

A hitelminősítő szerint a kormányzati célok gyakori módosítása gyengítette a költségvetési politika kiszámíthatóságát. A korábbi kiegyensúlyozott elsődleges egyenlegre vonatkozó kormányzati elkötelezettség ellenére a Fitch az elsődleges deficit 1,4 százalékra való növekedését várja 2026-ban, ami felfelé ívelő pályára állítja az államadósságot.

Az államadósság a GDP arányában várhatóan 74,6 százalékra nő 2027 végére a 2024-es 73,5 százalékról, ami meghaladja a BBB kategória 61,5 százalékos mediánját.

A Fitch mindössze 0,3 százalékos GDP-növekedést vár 2025-re, ami azt jelenti, hogy a 2023–2025-ös időszak átlaga 0 százalék lesz.

A beruházások harmadik egymást követő évben csökkennek a szigorú monetáris politika, az alacsonyabb közberuházások és a csökkent EU-s forrásbeáramlás miatt. Az infláció átlagosan 4,5 százalékon alakulhat 2025-ben, 3,5 százakékon 2026-ban, ami meghaladja a 2,9 százalékos peer mediánt. A jegybanki alapkamat 6 százalékon maradhat 2026 végén – idézi az Index.

Megszólalt az NGM

A Fitch Ratings ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását és továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat - negatív kilátások mellett. 2025-ben világszerte leminősítési hullám volt látható, amely számos európai és régiós országot érintett, ezért is komoly eredmény, hogy az elmúlt időszakban elkerültük a leminősítést, így mind a három nagy hitelminősítő - a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken késő este az MTI-vel.

Az NGM szerint a Magyarország iránti nemzetközi bizalmat a hitelminősítők értékelése mellett a kiemelkedően eredményes kötvénykibocsátások is visszaigazolják: idén az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra.

Az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

Nagy Márton kiemelte, hogy a magyar gazdaság stabil alapokon áll:

továbbra is magas a foglalkoztatottság, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony.

Több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A kormány gazdaságpolitikája, a fogyasztásösztönző intézkedéseknek köszönhetően 2 százalékponttal húzza fel a GDP-t. Ezt támogatja a december 4-én aláírt bérmegállapodás is, amelynek értelmében 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal 322.800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal 373.200 forintra nő - írta az NGM.

A közleményben úgy fogalmaznak, kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza. A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését. A kormány azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, elindította az 1+1 Program második ütemét, valamint megvalósítja a 150 új gyár programot. A kormány mindezek mellett egy 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, amely jelentősen csökkenti 230-240 ezer vállalkozás adó- és adminisztrációs terheit.

Az NGM közlése szerint

Magyarország pénzügyei rendezettek,

így a kormány – a negatív külső gazdasági környezet és Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére is – minden szükséges forrást előteremt az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: a fix 3 százalékos Otthon Start program, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, vagy a 14. havi nyugdíj első heti részlete.

hitelminősítő

nemzetgazdasági minisztérium

infláció

fitch ratings

költségvetési hiány

