Botrány a londoni Towerben: sütis támadás érte a koronát – videó

Az incidens a Temze partján álló, az elmúlt évszázadokban királyi székhelyként, börtönként, vesztőhelyként és erődként is használt, jelenleg múzeumként szolgáló ősi kastély kincstárában, a koronaékszereket is őrző Jewel House-ban történt. Az eset után ezt az épületet zárták le a hatóságok a vizsgálat idejére.

A Scotland Yard szombati beszámolója szerint az őrizetbe vett négy személy a Take Back Power nevű, önmagát erőszakmentes civil ellenállási mozgalomként leíró szervezet tagja. A csoport meghirdetett céljai között szerepel a vagyoni egyenlőtlenségek megszüntetése és a gazdagok nagyarányú adóztatásának elérése.

A szervezet négy aktivistája a rendőrségi tájékoztatás szerint szombaton vaníliakrémmel és almás süteménnyel kente össze a 3170 drágakővel, köztük kétezer gyémánttal ékesített birodalmi állami korona, az Imperial State Crown kiállítási vitrinjének üvegét.

Ezt a koronát a brit uralkodók a legjelesebb eseményeken, mindenekelőtt a parlament évenkénti ceremoniális megnyitóján viselik, de ezzel koronázták meg a jelenlegi uralkodót, III. Károly királyt, valamint édesanyját, II. Erzsébet királynőt és Erzsébet édesapját, VI. György királyt is.

A szombati incidensről videófelvétel is felkerült a közösségi médiafelületekre. A felvételen az látszik, hogy a Take Back Power aktivistái nagy adag vaníliás krémmel öntik le a korona bemutatására használt vitrint, majd süteménnyel is összekenik a tároló üvegét.

Some students have gone to the Tower of London & spread crumble and custard over the windows displaying the Crown Jewels. pic.twitter.com/cmxFSDLPjw — David Atherton (@DaveAtherton20) December 6, 2025

Utána a csoport egyik tagja azt kiabálja, hogy „a demokrácia szétmorzsolódott (democracy has crumbled)”. Ez utalás volt a vitrin összekenésére használt, könnyen morzsolódó állagú almás sütemény, az apple crumble nevére.

A csoport másik tagja azt deklarálja a felvételen, hogy „Nagy-Britannia tönkrement”, és ők azért járultak „a nemzeti ékszerekhez”, hogy visszaszerezzék a hatalmat. A szerveződés neve – Take Back Power – is azt jelenti, hogy „szerezzük vissza a hatalmat”.

Az aktivisták azt is hangsúlyozták a korona összekent vitrinje előtt, hogy hajléktalanok halnak meg Nagy-Britannia utcáin, és a jelenlegi téli időszak a legveszélyesebb számukra. „Mindeközben a gazdagok még több vagyont halmoznak fel, és ez gusztustalan” – hangoztatja egyikük.

A szervezet a Towerben végrehajtott szombati akció utáni közleményében azt követelte, hogy a brit kormány hozzon létre egy állandó jellegű állampolgári nemzetgyűlést Népi Kamara névvel, amelynek jogkörei közé tartozna a szélsőségesen nagy vagyonok megadóztatása.

A közlemény szerint Nagy-Britanniát tönkreteszi az a tény, hogy „a szupergazdagok milliárdokat vágnak zsebre, miközben a dolgozó emberek megélhetési gondokkal küszködnek”.

A korona vitrinjét összekenő aktivistákat és két további társukat a rendőrök szándékos rongálás gyanújával vették őrizetbe, bár az üveg mögött lévő koronát az incidens során nem érte károsodás.