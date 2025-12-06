Orbán Balázs: ki fogjuk söpörni a háborúpárti elitet

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a beszédét azzal kezdte, hogy megkönnyebbülés Kecskemétre jönnie, mert az elmúlt napokban Brüsszelben volt. „Egy dolog onnan világosan látszik, mint innen Magyarországról, az az, hogy Európa súlyos válságban van” – fogalmazott, majd beszédében az Európai Unió válságairól beszélt.

Orbán Balázs szerint az EU polikrízisben van, azaz egyszerre több válság van jelen. Ezután felsorolta, hogy az EU legnagyobb problémái a migráció, valamint a gazdaság helyzete. Utóbbinál részletezte, hogy tíz évvel ezelőtt az EU adta a világon megtermelt GDP 25 százalékát, ami mára már csak 15, de tíz év múlva szerinte már csak 5 százalék lehet.

A politikus szerint két okra vezethető vissza, hogy az EU gazdasági válságban van: az egyik a magas energiaárak, a másik pedig hogy az EU magára egy szabályozó szuperhatalomként tekint.

„Ez Európa és Brüsszel mindennapi valósága”

– mondta a miniszterelnök politikai igazgatója, aki hozzátette, hogy ezekre a problémákra jön rá a háború, ami szerinte gazdaságilag is megnehezíti az Európai Unió működését. Itt üdvözölte Donald Trump amerikai elnök békéért tett erőfeszítéseit, majd kritizálta az Európai Uniót, mert Orbán Balázs szerint Európa „gőzerővel dolgozik egy európai–orosz háború elindításán és felkészítésén”.

Szerinte ehhez már van egy terve is az Európai Uniónak, majd elmondta, hogy milyen lépések vezetnek a háborúhoz: először megszakítják a diplomáciai kapcsolatokat, majd felkészülnek a háborúra, amit a nyílt és direkt katonai konfrontáció következik – derül ki az Index tudósításából.

Ezután elmondta, a háborúhoz három dologra van szükség, „pénz, pénz és pénz”, majd bírálta Petr Fiala korábbi cseh miniszterelnököt, amiért 2400 milliárd forintnyi koronát adtak a háború finanszírozására és Ukrajna segítésére, miután megszorításokat vezetett be.

A cseheknek négy évig tartott, hogy ki tudjanak szavazni a hatalomból egy olyan embert, aki számára a háború támogatása, Ukrajna támogatása sokkal fontosabb volt, mint a csehek érdeke. Ez egy olyan zsákutca, amibe nekünk, magyaroknak és más közép-európai országoknak nem szabad belesétálni – fogalmazott Orbán Balázs, majd gondolatmenetét azzal fűzte tovább, hogy ha valóban igaz, hogy az EU és Oroszország közötti katonai konfrontáció 2030-ig megtörténhet, valamint Ukrajnát felvehetik az EU-ba 2029-ig, akkor addig az ideig már csak egy választás van Magyarországon, a 2026-os parlamenti választás.

„Valójában a 2026-os parlamenti választás az, ami eldönti, hogy Magyarország ehhez az európai háborús tervhez hogyan viszonyul. Támogatja azt, vesz egy nagy levegőt és beáll a háborút támogató országok közé, és erőforrásait ennek a projektnek az előmozdítására fordítja, vagy nem” – jelentette ki Orbán Balázs, aki végül végül monológját arra futtatta ki, hogy az ebből való kimaradásra csak egy miniszterelnök lehet képes, Orbán Viktor.

Össze kell gyűlnünk, egységbe kell forrnunk és együtt, nyugodtan, megfontoltan mindenkivel beszélni kell. Ez nem pártpolitikai kérdés, hanem mi, a gyerekeink és unokáink jövőjéről szóló kérdés. És ha ezt a munkát szépen, szeretetben, nyugalomban elvégezzük, akkor ki fogjuk söpörni a háborúpárti elitet Brüsszelből és Magyarországról is – zárta felszólalását Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.