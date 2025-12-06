Csernobil újra fenyeget: megsérült a szarkofág

A NAÜ tájékoztatása szerint az atomerőmű múlt heti vizsgálata szerint az atomreaktor köré felhúzott szarkofágot februárban érő dróntámadás kárt tett a szerkezetben, amelynek fő célja a sugárzó anyagok kiszabadulásának a megakadályozása.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója mindazonáltal hangsúlyozta, hogy bár a védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját, nem állapítottak meg végleges károkat a szerkezet egyes részeiben, például a megfigyelőrendszerekben.

Mint mondta, néhány helyreállítási munkálatot már elvégeztek, a hosszútávú nukleáris biztonság és a további károk elkerülése érdekében azonban átfogó felújításra van szükség.

A csernobili atomerőmű 1986-ban felrobbant negyedik blokkja fölé emelt 36 ezer tonnás, 110 méter hosszú, 257 méter széles és 105 méter magas, félhenger formájú acélszarkofágot februárban érte támadás, és egy időre tűz is keletkezett.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be az építménybe. Moszkva cáfolta, hogy orosz támadás érte volna a létesítményt.

Az ENSZ februárban közölte, hogy a sugárzási szint a normálisnak felel meg és stabil, és nem érkezett jelentés arról, hogy sugárzó anyagok szivárogtak volna ki a szarkofágból.